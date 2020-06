Waarschuwing! Algoritmes bij reclassering werken te goed: ‘zorgen voor etnisch profileren’

Juridisch onderzoeker Gijs van Dijck maakt zich zorgen over een algoritme dat de reclassering gebruikt. Het ding werkt namelijk iets té goed, en werkt etnisch profileren in de hand. En in de wetenschap werkt het natuurlijk zo dat wanneer de uitkomst van een goed rekenmodel je niet bevalt, je moet zorgen voor een ander rekenmodel. Eentje die minder goed werkt…

Het gaat hier om een algoritme dat is ontwikkeld door de Universiteit van Oxford. Het is bedoeld om de kans op recidive mee te berekenen, dus om te voorspellen hoe groot het herhalingsrisico is. En ja, dan neem je natuurlijk zoveel mogelijk factoren mee die hierbij meewegen: leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, alcohol- en drugsgebruik, omgeving, criminaliteitscijfers van die buurt, bijstandsuitkeringen etc. En laat daardoor nou verrassend vaak bepaalde groepen in terug te zien zijn! Een behoorlijke oververtegenwoordiging, terwijl factoren als etniciteit, nationaliteit of huidskleur niet door het algoritme worden meegenomen. Ook de foutmarges zijn volgens de reclassering ‘voldoende betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd’.

Waar het dus op neerkomt is dat een algoritme, zonder te kijken naar uiterlijke kenmerken, maar puur naar zaken als iemands gedrag, verleden, omgeving en leefsituatie, vrijwel tot dezelfde conclusie komt als mensen die de beschuldiging van ‘etnisch profileren’ naar zich toegeworpen krijgen.

Altijd maar weer die vervelende racistische, discriminerende algoritmen, die zijn gemaakt door witte mannen op een witte universiteit in een land met een koloniale geschiedenis en een slavernijverleden. Potverdikkie zeg!