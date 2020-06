Walgelijk! Zeker 3000 kinderen slachtoffer van misbruik Katholieke Kerk

Een onafhankelijke Franse commissie is van mening dat minstens 3000 kinderen sinds 1950 slachtoffer zijn van misbruik binnen de Franse Katholieke Kerk. Al jaren weet men dat de Katholieke Kerk een bolwerk is van grensoverschrijdend gedrag, en de feiten komen steeds meer boven tafel. De gestoorde machtsstructuren binnen de Kerk hebben het mogelijk kunnen maken dat duizenden kinderen wereldwijs misbruikt zijn door deze ‘vrome mannen’

De voorzitter van de commissie is dat er ook zo’n 1500 religieuze viezeriken van de Kerk hierbij betrokken zijn. De voorlopige cijfers zijn het resultaat van een diepgaand onderzoek binnen de archieven van de Franse Kerk. De vraag is natuurlijk wat het totaalcijfer zal zijn, dit kan mogelijk nog hoger ligger dan men nu denkt.

Decennialang – en feitelijk eeuwenlang – zijn priesters en dergelijken praktisch onaantastbaar geweest door het corrupte hiërarchie-systeem wat de Katholieke Kerk heeft gebouwd. Een absurde machtscultuur, waarin niemand elkaar aansprak op gedrag wat niet door de beugel kon. Gelukkig leven we steeds meer in een geseculariseerde samenlevingen, waar we wel met een kritisch oog durven te kijken naar dit soort machtsbolwerken.

Het is ook te hopen voor de slachtoffers dat de daders verantwoording moeten afleggen voor hun walgelijke gedrag. Laten we hopen dat dit soort onderzoeken nog lang en grondig doorgaan.