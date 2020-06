Walgelijke racismeroepers van NRC en Volkskrant liegen dat politieagenten zichzelf “Marokkanenverdelgers” noemden

Linkse journalisten zijn liegend en bedriegend tuig. Ze stoken bewust het vuurtje rond racisme op. Je wordt er kotsmisselijk van.

Gisteren kwam het NRC Handelsblad met een ‘schokkend’ artikel waarin gesteld werd dat enkele politieagenten zichzelf “Marokkanenverdelgers” noemden. Het was, aldus de linkse krant, toch vreselijk! Ongelooflijk hoe racistisch de politie is. Bah!

Alleen was er één probleem: de zaak was allang uitgezocht, en de conclusie was dat de beschuldiging onzin was. De politie Den Haag voelde zich dan ook gedwongen om de boel onmiddellijk recht te zetten:

NRC Handelsblad schrijft vandaag op de voorpagina dat agenten zichzelf vorig jaar ’Marokkanenverdelgers’ hebben genoemd. Deze aantijging is vorig jaar uitvoerig onderzocht en er is geen enkel bewijs of enige aanwijzing gevonden dat deze walgelijke term is gebruikt. @NRC — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 3, 2020

Dit resulteerde weliswaar in een rectificatie op de website van de NRC, maar toen was de schade natuurlijk al gedaan. En dat was precies de bedoeling. Want, zoals ik al eerder heb uitgelegd, de radicaal-linkse elites willen de politie (en andere instituten) systematisch ondermijnen met het doel om ze uiteindelijk helemaal af te schaffen zodat hun radicaal-linkse revolutie eindelijk een feit is.

Dat is al erg genoeg, maar het wordt nóg erger. Het nepnieuws van de NRC werd namelijk zonder meer opgepakt door de Volkskrant dat er vol blijdschap mee aan de haal ging. Ook de Volkskrant herhaalt de leugen dus — en alweer met het doel om al het vertrouwen in de politie te verdelgen.

We leven in bijzonder zorgwekkende tijden.