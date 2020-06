Wilders geeft Baudet een (verkiezings)zetje: ‘Volkspolitiek versus Grachtengordeltaal!’

Niks om je zorgen over te maken, want Geert Wilders en Thierry Baudet kunnen het goed met elkaar vinden. Maar er komen verkiezingen aan, dus voelt Wilders de behoefte om nog eens het verschil tussen de PVV en FVD duidelijk te maken.

Exact een maand geleden (en wel te verstaan een dag) geleden klonk het nog zo mooi: Geert Wilders en Thierry Baudet slaan de handen ineen en komen met een gezamenlijke ‘vraag-en-antwoord-sessie’ op internet. Een datum werd daar niet aan gekoppeld. En het is nu ook wel duidelijk waarom: PVV-volksleider Wilders vindt dat de elitaire Baudet teveel ‘grachtengordeltaal’ uitslaat.

Een rel tussen de PVV en FVD lijkt geboren, zo zal de media wel weer oordelen. Maar niets is minder waar! Wilders en Baudet kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden (sorry Volkskrant, excuses NRC) maar zijn gewoonweg alvast begonnen met hun verkiezingscampagne in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. De verschillen op rechts moeten immers wel duidelijk zijn voor de stemgerechtigden.

Conclusie: Wilders is een patatje met, maar Baudet moeten we zien als een chique patatje met truffelmayonaise, aldus Wilders zelf. Maar uiteindelijk zullen beide heren sowieso bereid zijn om met elkaar een samenwerking aan te gaan.

Laat je dus niet gek maken door verkiezingsretoriek en stem waar je hart naar verlangt.