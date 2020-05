Geert Wilders en Thierry Baudet slaan de handen ineen: Organiseren gezamenlijke ‘Question & Answer-sessie!’

Geert Wilders maakte onlangs op zijn Twitter-pagina bekend dat hij binnenkort, samen met Thierry Baudet, een zogeheten ‘Question & Answer’ organiseert. Mensen mogen dan dus allerhande vragen stellen aan beide politici. Een exacte datum voor de ‘Q&A’ is vooralsnog niet bekend gemaakt.

Vermoedelijk zal de ‘Q&A’ voornamelijk gaan over de overheidsaanpak van de coronacrisis. Wat dat betreft liggen Wilders en Baudet dan ook op één lijn. Beiden waren voorstander geweest van een korte totale lockdown in plaats van de ‘intelligente lockdown’ van Rutte en RIVM’s Jaap van Dissel. Ook zijn zowel Wilders als Baudet van mening dat we de samenleving nu weer sneller moeten opstarten om meer economische schade te voorkomen. Het kabinet Rutte III doet laatste liever in fases.

Dat Wilders en Baudet nu gezamenlijk optreden is om vertrouwen, samenwerking en gezag op rechts uit te stralen. Er komen binnenkort natuurlijk verkiezingen aan, dus dan zullen Wilders en Baudet de verschillen tussen de PVV en FVD wel zichtbaar maken omdat ze allebei hopen de grootste te worden aan de rechterkant van het politieke spectrum.

Maar interessant is het komende gezamenlijke optreden van Wilders en Baudet wel. Het wil namelijk zeggen dat beide heren het op politiek gebied erg goed met elkaar kunnen vinden. Dat geeft in ieder geval genoeg vertrouwen voor een mogelijke stabiele samenwerking tussen beide partijen na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

De heren Wilders en Baudet hebben een punt. Als bijna alle partijen samenwerking met de PVV en FVD maar blijven uitsluiten (recentelijk nog het CDA), dan zit er niets anders op dan een robuuste samenwerking op rechts. Als de verkiezingsuitslag op woensdag 17 maart 2021 het toelaat, zit er in de nabije toekomst misschien wel een kabinet Wilders-Baudet in het verschiet. Het worden weer spannende tijden, dat is een ding dat alvast zeker is!