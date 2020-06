WildersDoesntMatter trending op Twitter: ‘Groupies van Koreaanse popmuziek blijken geen PVV-fans’

Er is steun uit opvallende hoek voor de Black Live Matters-beweging en de protestgroep Kick Out Zwarte Piet. Jonge fanboys en fangirls van Koreaanse popmuziek (K-pop genaamd) zijn online de strijd aan gegaan met Geert Wilders. De reden voor het digitale protest? Wilders lanceerde de hashtag #ZwartePietMatters op Twitter en de K-pop fans beantwoorden die nu met de hashtag #WildersDoesntMatter.

Waarom fans van een (onder de mainstream) tamelijk onbekende muziekstroming zich nu opeens mengen in de discussie over Black Live Matters (BLM), Kick Out Zwarte Piet en Geert Wilders vraagt ook de NOS zich af. Want wat heeft Koreaanse popmuziek te maken met (politiek) activisme?

Het begon in ieder geval allemaal toen Geert Wilders de hashtag #ZwartePietMatters het wereldwijde web opslingerde. Al snel volgde daarop een reactie: #WildersDoesntMatter. Die wist (qua aantal berichten en likes) zelfs de hashtag van de PVV-leider te verslaan.

De Nederlandse staatsomroep verklaard de BLM-support van de K-popfans als volgt:

“De K-community zet zich vaker in voor protestacties op sociale media. De kracht ligt in de hechtheid van de fanbase, die zich enorm snel kan mobiliseren om op het agressieve af te gaan spammen. Dat gebeurde de afgelopen dagen al een paar keer.”

Maar dat is natuurlijk niet de enige reden. Deze (veelal) piepjonge meisjes (en soms jongens) willen maar wat graag hun tienermuziek onder de aandacht brengen bij het grote publiek, en wat is er dan slimmer dan door jezelf te mobiliseren op het internet en een populaire hashtag vol te spammen met Koreaanse tieneridolen. Dit fenomeen is eigenlijk een beetje te vergelijken met de kattenplaatjes die men op de sociale media deelt wanneer er weer eens een terroristische aanslag is gepleegd.

Of deze K-fans dus ook maar iets geven over de beweegredenen van de BLM-beweging of zich daadwerkelijk druk maken over de zwarte piet-Tweet van Wilders is dus nog maar de vraag. Wel schrijft de staatsomroep dat er wel degelijk echte activisten achter de #WildersDoesntMatter-hashtag zitten. Aziatische mensen zouden vaak te maken krijgen met racisme:

“Je ziet ook dat sommige K-popartiesten het BlackLivesMatter-protest steunen, bijvoorbeeld door geld te geven voor het betalen van de borgsommen van betogers die in de VS zijn gearresteerd. En afkeurende tweets van Trump over de Zuid-Koreaanse film Parasite, die de Oscar voor beste film won, helpen ook niet mee.”

Enfin: We weten nu in ieder geval waar al die plaatjes en video’s van Koreanen opeens vandaan komen op de sociale media. Weer wat geleerd zo op de late zaterdagavond.