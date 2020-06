Yernaz Online: kom maar hier met die gekozen burgemeester en… geen handel met China meer

Yes! Yernaz Ramautarsing heeft een nieuwe aflevering online gezet van zijn nieuwe show, Yernaz Online. Zoals we onderhand gewend van hem zijn is het buitengewoon interessante episode.

In het eerste deel praat Yernaz over de gekozen burgemeester. Hij roept Femke Halsema op om een referendum uit te schrijven over haar burgermeesterschap, en dan aan te kondigen dat zij het resultaat als bindend ziet. Voor haar is dit, zegt hij, risicoloos. Want ja, Amsterdam is helaas zo links dat de stad Halsema gewoon de overwinning bezorgt in zo’n referendum.

Maar, en dat is veel belangrijker, dit gaat dan een precedent scheppen dat gebruikt kan worden om overal in Nederland eindelijk tot een gekozen burgemeester te komen.

Goed punt, natuurlijk, alleen zal de politiek daar niets mee doen. Nee, we moeten dit zélf gaan afdwingen. Zo’n elitepoppetje laat zich hier, helaas, niet voor lenen.

In het tweede deel heeft Yernaz het over een discussie tussen Lilian Marijnissen en Thierry Baudet in de Tweede Kamer. De twee spraken over de term “neoliberalisme.” Wat is het, wat staat het voor. Het is een interessant debat. Want alles en iedereen wat niet extreemlinks is wordt door de SP tegenwoordig “neoliberaal” genoemd. Dat klopt niet, aldus Yernaz, die vervolgens uitlegt hoe het zit.

En dan, tenslotte, spreekt Yernaz over misschien wel het belangrijkste onderwerp dat nu speelt in de buitenlandse politiek: de relatie van het Westen met China. Omdat Yernaz libertariër is (objectivist, a la Ayn Rand) gaan mensen ervan uit dat hij dús automatisch voor vrijhandel met elk land ter wereld is. Nee, dat is niet het geval. Want, legt hij uit, handelen met een communistisch land als China is volstrekt achterlijk. Je beschadigt jezelf er alleen maar mee, terwijl je het communistische regime de weelde geeft die het nodig heeft om aan de macht te blijven… en het eigen volk te onderdrukken. Oh, en natuurlijk om vervolgens internationaal de belangen van de niet-communistische handelspartner te ondermijnen.

Daarom, zegt Yernaz, moet er direct een einde komen aan de handel met China. Handel zorgt er niet voor dat het regime liberaliseert. Het tegengestelde is zelfs waar.

Een heel goed punt. Je vraagt je af waarom politieke partijen hier niet mee aan de haal gaan. Want het klopt honderd procent, wat Yernaz zegt… en dan komt daar nog eens bij dat de ‘handelsrelatie’ volstrekt ongelijk is omdat communisten de markt totaal verstoren met hun binnenlands economisch beleid (via subsidies, staatssteun, staatseigendom, etc.).

Afijn. Een prima aflevering dus weer! Kijken!