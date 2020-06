Zelfs GroenLinks-leider Jesse Klaver brandt zich niet aan fiasco GroenLinks-burgemeester Femke Halsema: ‘Niet goed gegaan op de Dam!’

GroenLinks-leider Jesse Klaver werd natuurlijk ook gevraagd om commentaar te geven op het optreden van burgemeester en mede-partijlid Femke Halsema. Hij dekt zich weliswaar in als hij zegt: “Ik heb niet alle informatie.” Maar erkent tegelijkertijd wel dat het op de Dam “niet goed is gegaan“.

Klaver zit nu dankzij Halsema in een vrij benaderde positie. Ze heeft meegedaan aan een demonstratie, die ze zelf goedkeurde, en waarvan het overduidelijk was dat er véél meer mensen zouden komen opdagen dan officieel werd aangegeven. Als hoogwaardigheidsbekleder (dus met een voorbeeldfunctie!!!) ruim 5.000 man in gevaar gebracht en ook nog gewoon zelf de regels aan de laars lappen… Dat is gewoon niet te verdedigen.

Veel meer informatie heb je niet nodig volgens mij. Maar Klaver weet nu niet zo goed meer wat hij moet doen denk ik. Want dat het op de Dam “niet goed is gegaan” komt wel door Halsema. Dat ze zelf geen mondkapje ophad en daar lekker tussen die menigte stond is óók dom en óók verkeerd, maar niet de hoofdzaak. En dat weten ze bij GroenLinks ook. Maar ja, gaan ze hun stokpaardje, de GroenLinks-burgemeester, opofferen? Ik denk het wel. Want anders verspelen ze waarschijnlijk al hun kaarten bij de volgende verkiezingen, helemaal als er voor die tijd een tweede coronagolf is uitgebroken. Want dan wordt het ze als partij sowieso aangerekend.