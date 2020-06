‘Zwarte Piet is toaal geen issue voor kinderen van kleur. Het is een issue voor Jerry Afriyie en Sylvana Simons!’

Zwarte Piet is niet in het land, maar hij is er toch! EenVandaag maakte bekend dat nog maar 47% van alle Nederlanders de Zwarte Piet in de huidige vorm steunt. Och wat lief! Jerry Afriyie en Sylvana Simons van harte gefeliciteerd! Hoe komt het dat de steun voor de zwarte Zwarte Piet zo afneemt?

Dat is niet moeilijk, men volgt Mark Rutte: “Iedereen zal in zijn privéleven weleens een nieuw inzicht hebben. Als dat zo uitwerkt op kinderen, die een donkere huidskleur hebben, zeggen: ‘We voelen ons helemaal niet thuis bij dat Sinterklaasfeest om die reden’. Dan zeg ik jongens, in zo’n leuk land, als dat nou zo veel pijn doet. Zwarte Piet is voor mij geen racistisch symbool, maar als dat zo gevoeld wordt, dan is het niet gek dat dit symbool verandert. Zonder dat de politiek zich ermee bemoeit. Ik deel mijn ervaring. Laat anderen hun ervaring delen, daar heeft de politiek formeel geen opvatting over. Het is een volkscultuur, een traditie, dat is absoluut niet racistisch. Maar ik realiseer me wel dat er mensen zijn die daar pijn van ondervinden. Ik ken geen overheidsinstanties die een mening hebben over Zwarte Piet, of Piet. Het kabinet heeft geen opvatting over het mannetje bij Sinterklaas. Het is gewoon een volksfeest. En wie daaraan vast wil houden is geen racist.” Oh gelukkig!

Met alle respect, maar het is één en al onzin wat Rutte hier verkoopt. Hoe zou het komen dat weldenkende Nederlanders toch willen vasthouden aan Zwarte Piet? Zijn het zulke rotzakken? Nee, natuurlijk niet. Het komt omdat ze vinden dat het Sinterklaasfeest niet een racistisch feest is en dat Zwarte Piet niet vernederd wordt. Integendeel, het is juist het feest waarin zwart en blank elkaar vinden en elkaar omarmen. Super en grandioos!

Dat vinden ze in Suriname en Curaçao ook! Daar zien we een blanke Sinterklaas en de zwarte gezichten van de Zwarte Pieten worden pikzwart geschminkt. Moeten we naar Suriname en Curaçao om het originele Sinterklaasfeest te vieren? Sinterklaasfeesttoerisme!

Hoe komt het dat “kinderen die een donkere huidskleur hebben, zeggen: ‘We voelen ons helemaal niet thuis bij dat Sinterklaasfeest?” Dat komt omdat hun papa en mama hen vertelt dat Sinterklaasfeest racistisch is en dat Zwarte Piet vernederd wordt omdat hij zwart is. Ze worden door papa en mama gehersenspoeld. Logisch dat kinderen zich dan “ongemakkelijk” erbij voelen. Want in Suriname en Curaçao voelen de kinderen zich er helemaal niet ongemakkelijk bij. Integendeel, één en al vreugde. Overigens heb ik een aantal scholen gevraagd of Zwarte Piet een issue is voor kinderen van kleur. Totaal niet. Het is een issue voor Kick Out Zwarte Piet en Bij1.

Martin Luther King sprak in 1963: “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” Laat de echte racisten nú opstaan. Bij het Sinterklaasfeest draait het om gedrag en intentie, niet om kleur. KOZP en Bij1 kijken naar kleur. Rancuneuzen zijn nooit tevreden met wat je ook doet en waarmee je ook op de proppen komt.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.