A1 geblokkeerd! D66 doet aangifte wegens bedreigingen vanuit illegaal protesterende boeren

Je was ze bijna vergeten, maar daar zijn ze weer: de boeren! Met een onverwachte, en dus volstrekt illegale, protestactie hebben de boeren met tientallen trekkers de A1 geblokkeerd. Van Apeldoorn naar Deventer levert nu een dik uur vertraging op. De betogers willen tot in de avond blijven staan. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is naar de politie gestapt wegens vermeende (doods)bedreigingen vanuit de boeren.

De actie is niet aangekondigd en met de gemeente overlegd, dus illegaal. Kun je van alles van vinden, maar dat is hoe het momenteel wel werkt. Dus ondanks dat ik wel met de boeren sympathiseer, horen ze wel gewoon een boete te krijgen. Maar er gebeurt dus meer in het verhaal, want een D66-Kamerlid doet aangifte van bedreiging!

Op 20 juni keek het Reformatorisch Dagblad mee in een besloten Facebookgroep van Farmers Defense Force. Daarin zei iemand: “Dit ongedierte moet je uitroeien, en voor deze wolf in schaapskleren is geen afschotvergunning nodig, gewoon een propje lood geven.” over De Groot. Een terechte reden om aangifte te doen, lijkt mij, maar dan wel direct!

Waarom doet die man nú pas aangifte? Misschien mis ik iets, maar het lijkt erop dat de aangifte als een politiek middel in wordt gezet. Hij neemt de bedreiging kennelijk niet zo serieus dat hij direct aangifte ging doen, maar wachtte rustig af. En dat zit me niet lekker, ondanks dat de man nog steeds volledig in z’n recht staat. Misschien vreest hij die beweging toch meer dan de individuele leden an sich.