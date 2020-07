Advies Vluchtelingenverdrag over immigratiebeleid: ‘niks aan te doen en is ook veel te duur!’

Kan er wat aan het immigratiebeleid gesleuteld worden? Het antwoord op die vraag is te vinden in het advies dat op 3 juli vanuit het ministerie naar de Tweede Kamer is gestuurd, en is geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar het herzien van het VN-vluchtelingenverdrag. 3 juli is de dag dat het zomerreces start… Niet zo verwonderlijk, want de conclusies zijn bedroevend: ‘We kunnen niets doen of het is te duur’.

Dr. Jan van de Beek heeft een mooi Twitter-draadje opgetuigd waar hij de kern van het document (en de problemen ervan) helder weet bloot te leggen.

1/6 Opmerkelijk dat dit in het regeerakkoord uit 2017 (!) aangekondigd onderzoek naar het herzien van het VN-vluchtelingenverdrag op 3 juli – de dag dat het zomerreces start – naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.https://t.co/96ydQEQOHU https://t.co/G04VFpewDm — Dr. Jan van de Beek (@demo_demo_nl) July 5, 2020

In het document worden tal van drogredenen aangetroffen, vermengd met halve waarheden. De conclusies die eruit worden getrokken, komen neer op het volgende: ‘Immigratiebeleid aanpassen kost veel geld en is het niet waard. Het VN-vluchtelingenverdrag aanpassen kost teveel (diplomatieke) inspanning dus moet je ook niet willen. En eigenlijk zijn we met z’n allen aan ons lot overgeleverd en is migratie een soort natuurkracht waar we niets tegen kunnen doen.’

Dit is regelrechte onzin natuurlijk, maar het idee van grenscontroles wordt bestookt met beelden van Noord-Korea, militaire zones en het ijzeren gordijn. Ook wordt er later ineens gedaan alsof het nu over ‘permanent gesloten grenzen’ zou gaan. Slaat natuurlijk nergens op, maar de boodschap is duidelijk: Heel eng! Dus moeten we maar blijven proberen om afspraken te maken met onbetrouwbare landen, dan komt het vast goed (misschien, over een tijd).

Het kabinet gaat er dus helemaal niks aan doen en wíl er ook niks aan doen. Die volgen dit advies namelijk gewoon op. Zo simpel is het.