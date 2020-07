Alle ogen op Grapperhaus! Burgemeesters willen meer maatregelen tegen coronavirus

Burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Halsema (Amsterdam) willen nieuwe coronamaatregelen, die alleen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ze kan geven. En dat doet ‘ie vooralsnog niet. Wie wil weten welke koers Nederland gaat varen wat betreft de coronamaatregelen, moet op Grapperhaus letten.

Burgemeesters hebben, in de context van een epidemie als deze, een uitvoerende en ondergeschikte rol. De ministers bepalen het beleid. De minister van Volksgezondheid neemt daarin de leiding, en de justitieminister rolt de maatregelen uit en stelt de kaders op.

Grapperhaus, die dus de beweegruimte voor de uitvoerende burgemeesters dicteert, wordt verzocht deze te verbreden. Dit zou kunnen gaan betekenen dat steden en gemeenten straks de ruimte krijgen om lokale lockdowns af te kondigen. Maar denk ook aan strengere maatregelen rondom mondkapjes, of het maximale aantal toegestane bezoekers voor een restaurant of een winkel. Een verplichte quarantaine voor positief geteste mensen zou ook tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Grapperhaus zal denk ik niet zó ver gaan dat hij de burgemeesters praktisch vrij baan geeft. Maar het is niet ondenkbaar dat burgemeesters binnenkort wel wat meer ruimte krijgen om op de lokale situatie in te kunnen spelen. Denk aan een tijdelijke quarantaine voor de bezoekers van een dorpscafé waar het merendeel van de besmettingen naar te herleiden viel.

Wat mij betreft moeten burgemeesters inderdaad wat meer ruimte krijgen om het coronavirus effectief te kunnen bestrijden, door in te kunnen spelen op de lokale situatie. Maar daar mag wel eerst héél goed bij gekeken worden of die extra ruimte niet tot excessen kan of gaat leiden.