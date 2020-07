Amateurisme ten top bij GGD’s: zijn compleet “verrast” door nieuwe massale corona-uitbraak van juli

Is Nederland wel in goede handen van goede zorgprofessionals? Die indringende vraag moeten we stellen na een ronduit ontluisterend interview met GGD-frontman Sjaak de Gouw. Hij stelt overrompeld te zijn door de opleving in corona-besmettingen de afgelopen twee weken.

In Trouw lezen we vandaag een nogal wenkbrauwenfronsend artikel over GGD-directeur Sjaak de Gouw, die gewoon toegeeft totaal “verrast” te zijn dat de besmettingen met het coronavirus zo ontzettend hoog zijn opgelopen. Ook geeft hij toe veel medewerkers onlangs te hebben uitgeroosterd, die nu dus massaal allemaal snel weer acte de presence moeten geven op GGD-vestigingen.

De Gouw:

“We zijn verrast door deze uitbraak. We hadden voorzien dat er na de versoepeling van de maatregelen per 1 juli een toename van het aantal besmettingen zou zijn. Maar dat er zo snel bijna honderd clusters met besmette personen zouden zijn, daar hadden we geen rekening mee gehouden. In juni konden we 24.000 testen per dag aan en zaten onze mensen van 12 uur tot 5 uur duimen te draaien, of kreeg iemand tijdens een zondag werken één telefoontje. Dan ga je mensen uitroosteren en pas je de capaciteit aan. Nu zijn we razendsnel aan het opschalen.”

Al wekenlang waarschuwen virologen massaal voor een mogelijke tweede golf, en dan laat nota bene GGD-aanvoerder Sjaak de Gouw zich gewoon “verrassen” dat zoiets ook daadwerkelijk gebeurt? Het is eigenlijk te bizar voor woorden.

De Gouw ligt al overigens al langer onder vuur wegens gebrekkig functioneren. Maurice de Hond bekritiseerde de GGD’er pakweg een maand geleden al fel. Wat hem betreft wordt de zorgdirecteur ontslagen, omdat hij data over coronabesmettingen bij jongeren overdreef op basis van slechts één anekdote.