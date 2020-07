‘Arische FVD-prinses’: haters gaan helemaal los omdat Raisa Blommestijn niet-politiekcorrect is

Twee dagen geleden was Raisa Blommestijn, die lesgeeft aan de Universiteit Leiden, één van de gasten bij De Stelling. Dat was dus het racismedebat van de NPO geleid door Jort Kelder. Hoewel het zogenaamd de bedoeling was van de aanwezigen om racisme te bestrijden werd Raisa vervolgens geconfronteerd met de ene racistische opmerking na de andere. Ze is namelijk rechts en conservatief.

Hier kijk deze video even. Zoals je ziet was Raisa hartstikke kalm en redelijk. Ze ging niet helemaal los op de communisten van Black Lives Matter, maar legde kalm uit dat diversity offices en kliklijnen een gevaar vormen. Een vrije samenleving moet daar gewoon niet aan doen. Punt.

Gisteravond was ik te gast bij #DeStelling waar ik het gevaar van diversity offices en de dreiging van een klikcultuur aan de orde stelde 👇🏻 pic.twitter.com/ARUcADJCRp — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) July 13, 2020

Nou, dat werd haar niet in dankbaarheid afgenomen. Kort na haar optreden bleken de zogenaamde antiracisten de meest walgelijke racisten ter wereld te zijn.

Deze (kleine selectie) reacties onderschrijft mijn punt: iemand met een afwijkende mening wordt aan de schandpaal genageld of wordt geframed – nota bene op basis van uiterlijk of (vermeende) politieke voorkeur. Aangevuld met de roep om beroepsverbod. Smakeloos. pic.twitter.com/BURMRAxoOZ — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) July 14, 2020

“Even vreesde ik dat ze bij de NPO geen Arische FVD-prinses konden vinden voor het racismedebat, maar jawel hoor: Raisa Blommestijn zit er om uit te leggen hoe gevaarlijk de antiracisten eigenlijk zijn,” schrijft er één.

Dat “Arische FVD-prinses” wordt zo gebruikt omdat… ze blond haar heeft, blank is, en blauwe ogen heeft. Dan ben je dus een “Arische FVD-prinses.” Wat ze eigenlijk bedoelen: een nazi.

Ook wordt ze een “racist” genoemd en wordt Universiteit Leiden opgeroepen om haar te ontslaan. En dan is deze er ook nog: “Raisa is wel een extremiste uit de school van Cliteur” (die overigens natuurlijk helemaal geen extremist is, maar dat maakt linkse haters niets uit). “Samen met Eva Vlaardingerbroek gaf ze een cursus waar massamoordenaar Anders Breivik zijn vingers bij zou aflikken.”

Ja, het wordt echt gezegd. Eva en Raisa zijn érger dan Anders Breivik.

“Ik dacht aanvankelijk dat het mijn vooroordeel was jegens jonge vrouwen met lang blond haar,” schrijft een andere anti-blanke racist. “Maar het is dus echt het uniform.”

Dit is pure haat voor blanken. De nieuwe racisten noemen zich antiracisten. Deze mensen zitten vol haat, woede, en afgunst. Ze háten blanken en zijn daar nog eerlijk over ook.

En wij? Wij moeten net doen alsof dat normaal is.

Nou, ik dacht het dus niet. Racistisch tuig!