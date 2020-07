Bescherm jezelf, je gezin, én anderen: sla nu voldoende mondkapjes in!

Het wordt met de dag waarschijnlijker dat er in Nederland een algehele mondkapjesplicht komt. Dat zal nodig zijn om deze zomerse heropleving van COVID-19 het hoofd te kunnen bieden. Wees er dus op tijd bij met het inslaan van voldoende mondkapjes, om te zorgen dat je genoeg middelen in huis hebt om je familie bescherming tegen het coronavirus te kunnen bieden.

Het coronavirus lijkt Nederland te overspoelen in wat griezelig veel op een tweede golf gaat lijken. De R0 loopt op, België beperkt alvast de sociale contacten en de grootste steden – Amsterdam en Rotterdam – zijn heuse infectiehotspots geworden. De pandemie lijkt voorlopig dus nog niet klaar te zijn met Nederland.

Dus is het zaak om goed voorbereid te zijn: hoe minder mensen op de intensive care belanden, hoe beter. Eén van de meest effectieve manieren om besmettingen te voorkomen is door een mondkapje te dragen. In Rotterdam en Amsterdam wil men binnenkort overgaan tot een lokale mondkapjesplicht, en als in het hele land meer mensen in het ziekenhuis belanden wegens een coronabesmetting, zal ongetwijfeld ook spoedig de rest van het land volgen. In elke winkel en op iedere openbare plek moet je dan een mondkapje op.

Wees dus verstandig, en begin op tijd met het inslaan van mondkapjes. Want alhoewel er nog geen concrete datum is, kan iedereen het corona-onraad ruiken dat in de lucht hangt: die landelijke mondkapjesplicht is in aantocht.