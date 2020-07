BOA Bond stelt zich aan en wil liever landelijke mondkapjesplicht: ‘lokale coronaregels maakt handhaven onnodig ingewikkeld’

Volgens de vakbond voor boa’s wordt het handhaven van de coronaregels “onnodig ingewikkeld” als gemeenten zelf het beleid mogen bepalen. Ruud Kuin, voorzitter van de BOA Bond, zegt: “Ik vrees dat dit veel discussie en zelfs agressie zal opleveren.” Maar degelijke argumenten blijven uit. De vakbond klinkt zelfs een beetje aanstellerig.



Het gaat echt helemaal nergens over en de vakbond zeurt om werkelijk helemaal niets. Ze zijn namelijk niet tegen een mondkapjesplicht, want “een mondkapje is beter te handhaven dan de anderhalve meter afstand”. Ook erkennen ze dat ze zien dat er bij de mensen weinig bezwaar is tegen het dragen van een mondkapje, “maar,” zo nuanceert Kuin, “dan moet het wel duidelijk zijn waarom de regels in een drukke winkelstraat in Nijmegen anders zijn dan die in de Kalverstraat in Amsterdam.”

Dus als een gemeente een mondkapjesplicht in wil voeren dan moet dat kunnen: check. Als boa is het makkelijker te handhaven én mensen lijken er geen bezwaar tegen te hebben, dus minder kans op discussie en agressie: check. Maar, dan is het dus wél belangrijk dat de mensen worden geïnformeerd over waarom die maatregel is ingevoerd, wat gemeenten dus al doen want ‘we constateren een opleving in het aantal nieuwe besmettingen in de wijken X en Y’, dus: check.

Het enige ‘probleem’ voor de BOA Bond is dus dat het geen landelijke maatregel is en ze moeite moeten doen om de regels te onthouden voor de gemeente waaraan ze zijn toegewezen. Nou, hou op hoor. Als je in Amsterdam meteen een boete krijgt als je geen mondkapje in de winkelstraat draagt, en in Rotterdam slechts een waarschuwing, dan gaan die overtreders maar een klacht indienen bij de gemeente.

Amsterdam beboet straatvervuilers geloof ik ook veel hoger dan andere gemeenten, of kijk anders naar het verschil in parkeertarieven! Het is echt een non-issue en die BOA Bond moeten niet zo zeuren.