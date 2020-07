Boeren mogen vanaf maandag weer met de trekker demonstreren in Drenthe, Groningen en Friesland

De noordelijke provincies heffen maandagochtend hun verbod op voor de boeren om met hun trekkers te demonstreren in die regio’s. Vanaf maandagochtend 07:00 uur is er weer kans op trekkers op de weg.

Farmers Defence Force (FDF) en andere boeren organisaties, hebben gesprekken gevoerd met de drie veiligheidsregio’s. Vanaf nu zullen eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat men in de gelegenheid kan worden gesteld om de veiligheid te garanderen. Dat zeggen de veiligheidsregio’s. En daar voegen ze aan toe:

‘Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio’s opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden.’

Volgens de veiligheidsregio’s leidden de demonstraties van eerder deze week tot gevaarlijke situaties. Daarom werden demonstraties met trekkers verboden verklaard. Slim, want zo tornt men niet aan het recht van de boeren om te mogen demonstreren.

De boeren lijken daarmee een tik op de vingers te hebben gehad en nu een ‘tweede kans’ te hebben gekregen. Eentje die ze zo weer kunnen verspelen als ze te ver gaan.

Ik heb zelf het idee dat die acties in het verleden, vooral die van Farmers Defence Force, juist over de schreef gingen omdat die boeren zich niet gehoord voelen. Ook niet als ze op conventionele wijze demonstreren. En ik hoop maar dat ze het nu niet nog een keer gaan verpesten, want ze treffen er alle demonstrerende boeren mee, waardoor ze makkelijker tegen elkaar zijn uit te spelen. Als ze elkaar al niet uit zichzelf in de haren vliegen.