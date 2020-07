Brute moorden op blanke Zuid-Afrikanen blijven doorgaan: Baudet staat voor vrijheden en rechten Afrikaners

Hoewel de mainstream media er in ons land het liefst over zwijgen is er iets afschuwelijks aan de hand in Zuid-Afrika. In het land van Nelson Mandela — en daarvoor, van de Apartheid — worden blanke boeren (Afrikaners) namelijk systematisch aangevallen en zelfs vermoord. Deze moorden zijn gepleegd met een racistisch oogmerk.

Een voorbeeld is deze video van een blinde Afrikaner die op vreselijke wijze gemarteld en vermoord is door haters. Zijn ‘misdaad’ was puur en alleen zijn huidskleur. Hij was blank. Daarom verdiende hij het, in de ogen van zijn moordenaars, om te sterven — en dan ook nog eens op bijzonder brute wijze.

Warning Graphic video! Another senseless farm murder in South Africa. A blind elderly man was brutally tortured to death and @CyrilRamaphosa denies the existence of these horrific crimes!@LanaMarks TIme to get your head out of the sandbox and give @realDonaldTrump the facts! pic.twitter.com/emhkfJxp0q — TrumperZA (@TrumperZa) July 28, 2020

In een tweet die later geretweet werd door Thierry Baudet stelt Samuel Jong dat we in Nederland juist aandacht moeten geven aan deze zogenaamde “plaasmoorde” en dat we pal moeten staan “voor het recht van blanken in Zuid-Afrika — waaronder de aan ons verwante Afrikaners — om in vrijheid en veiligheid te leven.”

Brute martelingen & moorden op Zuid-Afrikaanse blanken blijven maar doorgaan. Ook in Nederland moet aandacht blijven voor de walgelijke #Plaasmoorde en voor het recht van blanken in Zuid-Afrika – waaronder de aan ons verwante Afrikaners – om in vrijheid en veiligheid te leven! https://t.co/9kNeyFeqJS — Samuel 🌞 (@samuelstwiets) July 28, 2020

Als gezegd werd deze tweet geretweet door Thierry Baudet, fractieleider van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. En dat is maar goed ook. Want er moet aandacht komen voor het vreselijke lijden van deze blanke Zuid-Afrikanen.

