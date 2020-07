COA is haastig op zoek naar 5000 verblijf plekken voor asielzoekers! ‘Misschien op vakantieparken’

De woningnood is gigantisch in Nederland, niet alleen voor reguliere woningkopers zijn er veel te weinig woningen ook is het onderbrengen van asielzoekers een flink hoofdpijndossier. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt namelijk 5000(!) plekken voor asielzoekers. Per provincie wil zij zo’n 400 plekken beschikbaar stellen. Maar of dit haalbaar is, is nog maar de vraag. Daarom worden er alternatieve plekken gezocht, zoals op vakantieparken.

Het blijft opmerkelijk, we kunnen de asielstroom amper aan, maar toch blijven tal van politici pleiten voor nog meer opvang van asielzoekers. Er zijn simpelweg niet genoeg opvangplekken voor tal van asielzoekers die al in ons land zijn. Toch hoor je nog geregeld politici roepen dat we nog maar een groep asielzoekers naar ons toe moeten halen. Maar waar gaan we die dan onderbrengen? Vakantieparken?

Het COA zelf meldt het volgende over de situatie.

,,Het probleem heeft meerdere oorzaken. Ten eerste zijn de wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lang, dus zitten mensen langer in de opvang. Bovendien is er een landelijk woningtekort, waardoor statushouders te langzaam uit asielzoekerscentra stromen. Er zijn landelijk 5500 statushouders die nog in een azc zitten, maar eigenlijk door moeten stromen naar de gemeente.”

De IND kan de werkzaamheden al geruime tijd niet meer aan, het is te veel werk en meer geld krijgen ze ook niet. Wat resulteert in het feit dat de gehele doorstroom ontbreekt. Wat natuurlijk rampzalig is, aangezien Nederland al worstelt met een gigantische woningtekort.

Toch trekt het COA aan de noodbel – voor de tigste keer.

,,Het urgentiebesef lijkt niet zo hoog. Het lukt nog niet om extra plekken te vinden. We kijken bijvoorbeeld ook naar vakantieparken, maar die zitten nu vol. Misschien kan dat na het hoogseizoen. We kijken dan vooral naar plekken waar we in het verleden al opvang hebben georganiseerd. Maar concreet is er nog niets.”