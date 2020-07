Column Jan Roos: Ik word dood- maar dan ook echt doodmoe van VN-racismeroeper Tendayi Achiume

Gisteren was daar opeens Tendayi Achiume, een dame met een neusbel uit Zambia, die VN-rapporteur voor racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid is. Ik had nog nooit van dat mens gehoord, u waarschijnlijk ook niet, maar zij wel van ons. Zit vindt namelijk dat we op de goede weg zijn. Nou ja, we zijn iets betere mensen geworden dan in het vorige VN-rapport over de stand van racistisch Nederland. Volgens mevrouw Achiume moeten wij wel meer aandacht besteden aan het koloniale verleden en de slavernij. Ook moet er in de lesstof komen dat “witte” Nederlanders van deze uitbuiting profiteerden. De bijdragen van onder meer Turkse en Marokkaanse gastarbeiders verdienen volgens haar ook meer aandacht op school. Daarnaast is ze nog niet tevreden over de stand van het afschaffen van Zwarte Piet en moeten we niet denken dat we tolerant zijn, want dat zijn we niet. En vindt ze het boerkaverbod islamitische vrouwen kwetsbaar voor discriminatie en intimidatie maakt en afgeschaft moet worden.

Ik denk dus dat we van Tendayi niet een best cijfer op ons rapport krijgen. Maar moeten we ons daarvan iets aantrekken, vraag ik me af. Want deze dame zei letterlijk dat ze op een missie is om het gevecht aan te gaan met de Nederlandse verheerlijking van nazisme en neo-nazisme.

Nu wil ik erg ver meegaan dat we als Nederland nog steeds niet moeten denken dat we er zijn qua bestrijding van racisme en discriminatie. Elke dag moet je daar tegen blijven strijden. Maar om ons nou verheerlijkers van nazi’s te noemen is niet één, maar wel achttien bruggen te ver. Ik ken werkelijk niemand die dat doet. Hoe komt die vrouw hier in vredesnaam bij?

Nu moeten we natuurlijk wel beseffen dat de Verenigde Naties allang niet meer de organisatie is die opkomt voor mensenrechten en vrije samenlevingen. Het is een totaal gepolitiseerde club geworden, waar zonder problemen de meeste verschrikkelijk regimes voorzitter van kunnen worden. Zo was Saudi-Arabië voorzitter van de vrouwenrechtenafdeling, ironisch natuurlijk, want een vrouw is daar minder waard dan een kameel. Ze mogen vrijwel niks. En zij gaan dan met allerlei andere mensenrechtenschenders daarover praten, terwijl in hun thuisland niets veranderd. Ook wordt aan de lopende band Israël aangevallen door de VN en krijgt het om de week een penalty van landen die openlijk antisemitisch zijn. Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten wordt door de VN structureel als een slecht land weggezet in opdracht van landen waar alleen al het woord democratie tot een lange gevangenisstraf zal leiden.

Maar wie is nou toch die Tendayi Achiume? In haar land Zambia worden vrouwen als minderwaardig beschouwd, is homoseksualiteit verboden, is er geen persvrijheid, is er sprake van grote corruptie door de overheid, is er geen goede rechtspraak en wordt er in de mijnbouw volop gebruik gemaakt van slaven. Maar daar heeft ze dan weer geen commentaar op. In ons land, waar al deze verschrikkelijke zaken niet gebeuren, stikt het volgens haar van de foute mensen en is ons onderwijs, wat in Zambia nauwelijks gegeven wordt, niet goed genoeg. Als je naar deze mevrouw gaat zoeken op internet kom je wel opvallende zaken tegen. Zo zei ze ook, zonder onderbouwing, dat Brexit Groot-Brittannië racistischer zal maken. Mevrouw grossiert in dit soort opmerkingen tegen Westerse landen. En toen stuitte ik op een artikel waarin zij mensenrechtenschender en blankenhater Mugabe steunde in zijn etnisch zuiveren van boerderijen in Zimbabwe. Toen was de cirkel rond. Want de Verenigde Naties is ooit opgericht om tegen figuren als Mugabe en Achiume te strijden. Nu zijn ze er de baas.