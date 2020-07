D66 en CU willen excuses regering voor slavernijverleden: ‘We moeten onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen’

Ja hoor, het was wachten tot de eerste (linkse) coalitiepartijen ook met deze nonsens op de proppen zou komen. ChristenUnie en D66 willen dat de regering excuses gaat aanbieden voor wat we in het verleden hebben gedaan. Gaat het hedendaags racisme oplossen? Nee natuurlijk niet. Gaan excuses het begin inleiden van herstelbetalingsverzoeken? Ja.

Beide partijen vinden dat de regering excuses moet aanbieden voor de rol die Nederland heeft gespeeld in de slavenhandel. Interessant voorstel want, is het huidige Nederland te vergelijken met de Republiek? En als de huidige generatie excuses moet aanbieden voor een generatie die al lang niet meer onder ons is, geldt dit dan ook voor andere bevolkingen, culturen en volkeren?

Met een inhoudelijk antwoord en zegje komen beide partijen niet echt. Jetten komt weer met de perfect ingestuurde emotionele boodschap: ‘het is onze historische verantwoordelijk’.

“Uitingen van spijt, berouw en schaamte zijn op zijn plaats. Maar daarmee nemen we nog geen historische verantwoordelijkheid voor onze geschiedenis. Dat kan alleen als we het leed erkennen van veel mensen en onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen.”

De regering heeft in verleden als spijt getoond, dit is uiteraard niet genoeg. Er moeten excuses komen. En wanneer de excuses zijn aangeboden zal dit ook niet genoeg blijken. Er zullen dan ‘herstelbetalingen’ moeten worden gedaan.

Waarom is het dat alleen (blanke) Nederlanders hun excuses moeten aanbieden voor iets wat een generatie van zo’n 400 jaar geleden heeft gedaan? Geldt dit ook andersom? Zo ja, dan komen we als mensheid nooit dichter bij elkander.