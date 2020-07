De ‘gekkies’ hadden toch gelijk: ‘vreselijke dingen gebeurd met testen vaccins in Afrika’

Zo, zo, nou, nou, dat moet even lastig geweest zijn voor het AD. Maar toch. Toch heeft de politiekcorrecte, elitaire Deugkrant zowaar een artikel gepubliceerd waarin duidelijk gesteld wordt farmaceutische bedrijven vreselijke dingen gedaan hebben in, met name, Afrika bij het ontwikkelen van vaccins.

Politicoloog Irene Schipper van SOMO, dat het gedrag van multinationals – waaronder farmaceuten – tegen het licht houdt, zegt tegen het AD dat er bij de ontwikkeling van een coronavaccin goed gekeken moet worden naar het gedrag van alle betrokkenen. In Brazilië en Zuid-Afrika gaan ze die vaccins de komende tijd testen omdat de regels daar minder streng zijn. Maar, zegt Schipper, pas op! In het verleden hebben multinationals bewezen dat ze bereid zijn over lijken te gaan.

“Er zijn vreselijke dingen gebeurd met het testen van nieuwe medicijnen of vaccins in Afrikaanse landen. Zo kreeg bij de ontwikkeling van een nieuw medicijn – bestemd om de overdracht van het HIV-virus van moeders op ongeboren kinderen te voorkomen – de controlegroep alleen een placebo. Dat terwijl er toen al een werkzaam medicijn op de markt was wat bescherming bood.”

Oh, en dat is lang niet het enige voorbeeld. Wat denkt u hiervan bijvoorbeeld:

“Tijdens een uitbraak van een virus dat een hersenvliesontsteking veroorzaakt werd een antibioticum getest op kinderen, zonder dat de ouders wisten dat ze deelnamen aan een proef. Een aantal kinderen raakte verlamd en een enkeling stierf zelfs.”

Maar dat kán toch niet kloppen? We krijgen steeds te horen van de boven-ons-gestelden dat vaccins hartstikke veilig ontwikkeld worden en dat we de ontwikkelaars ervan — Bill Gates voorop — blind kunnen vertrouwen. Alleen een gek, wordt ons steevast verteld, denkt daar anders over.

Tot nu. Want nu geven diezelfde boven-ons-gestelde propagandisten in de oude media toe dat er toch wel degelijk heel wat dingen misgegaan zijn in met name Afrika.

Tja.