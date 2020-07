De Hond krijgt steeds meer steun van deskundigen: ‘Neem verspreiding virus via aerosolen nu eindelijk eens serieus’

Opiniepeiler Maurice de Hond probeerde deze boodschap al eerder over te brengen bij het grote publiek. Vanaf het begin werd hij tegengewerkt, nu zijn er steeds meer deskundigen die ook roepen dat de rol van aerosolen niet worden verwaarloosd. Ventilatie zal enorm belangrijk zijn om binnenevenementen weer verantwoord door te kunnen laten gaan.

Een Nederlandse groep van binnenklimaat-experts maakt zich zorgen over de regelgeving die is opgelegd vanuit het RIVM. Zij menen dat de versoepeling – en de eisen die daarbij gepaard zijn – niet correct zijn. Er wordt nauwelijks aandacht gegeven aan binnenventilatie, terwijl dit ook meer aandacht verdient.

Veel experts vinden het onbegrijpelijk dat het RIVM de schijn wekt van willekeur; op sommige vlakken nemen ze wel het zekere voor het onzekere en op een ander vlak niet. Dit is onnavolgbaar.

,,Op andere gebieden wordt wel gekozen voor better safe than sorry”, zegt Francesco Franchimon, een wetenschapper die gespecialiseerd is in de relatie tussen volksgezondheid en binnenklimaat. ,,Waarom hier dan niet?”

De boodschap van de desbetreffende experts komt overeen met de boodschap van De Hond, er moet meer aandacht komen voor ventilatie.

,,Mensen actief aansporen om zoveel mogelijk te ventileren, wat kan daar op tegen zijn? Wie weet hoeveel besmettingen je daar mee voorkomt.”

Binnenklimaat/binnenmilieu-experts hekelen het feit dat het beleid wordt bepaald door voornamelijk wetenschappers met een medische achtergrond, terwijl zij buiten de boot vallen. Het probleem met de medische experts is dat zij niet beschikken over de kennis dat de overdracht via lucht kan plaatsvinden.

,,Die scheidslijn is echt hard, ze willen er gewoon niet aan. Terwijl er genoeg aanwijzingen zijn waaruit je kunt opmaken dat aerosolen een rol spelen. Bij koren, in slachthuizen, er zijn voorbeelden in overvloed. Ik vind het niet goed dat de overheid zomaar communiceert dat er meer mensen aanwezig mogen zijn bij binnenbijeenkomsten.”