‘Es geht los’ in Tel Aviv: ‘Duizenden boze mensen demonstreren tegen coronabeleid’

In de bekende badplaats Tel Aviv zijn duizenden Israëliërs de straat op gegaan om te protesteren tegen het huidige coronabeleid in hun land.

De demonstranten zijn van mening dat de Israëlische regering te voorzichtig handelt in de coronacrisis.

Veel ‘officiële’ informatie is er niet vanuit Israël, maar op de sociale media valt er genoeg te vinden over de onlusten in diverse Israëlische steden. Daar gaat het er soms hard aan toe en ‘tandeloze demonstranten’ staan er tegenover zwaar bewapende politieagenten.

Israël werd tot voor kort nog gezien als een pionier op het gebied van coronabestrijding. Na een marginale piek qua besmettingen in maart kwamen er in mei nog nauwelijks coronapatiënten bij. Israël gold dan ook als een voorbeeld voor andere landen hoe om te gaan met het coronavirus.

Maar toch ging het mis in Israël… Doordat de regering onlangs besloot om de hele samenleving weer open te gooien, nam ook het aantal coronabesmettingen weer toe. Dagelijks komen er zelfs 1500 gedetecteerde besmettingen bij.

Ter vergelijking: Dat is dus méér dan tijdens de turbulente besmetingspiek in Nederland. Israël moet zich dus oprecht zorgen gaan maken en kruipt inmiddels dan ook alweer voorzichtig in haar schulp: ‘Back to lockdown’, is nu het devies.