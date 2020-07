EU-top herstelfonds begint somber, Merkel: ‘dit worden zeer, zeer zware onderhandelingen’

In Brussel is de EU-top over het Europese herstelfonds voor de coronacrisis van start gegaan. En die wordt nu al ‘zeer zwaar‘ genoemd door Angela Merkel, die op haar eigen verjaardag naar Brussel heeft moeten komen. Maar goed, het gaat dan ook over 750 miljard euro!

“De hele wereld kijkt naar Europa”, voerde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de spanning op. “Dit is niet zomaar een kwestie van geld, het gaat hier om de toekomst van Europa”, aldus Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.

Met dat soort retoriek is het ook niet zo gek dat men hier zo zwaar aan tilt. Men probeert de druk op deze manier op te voeren met drogredenen. Want als Nederland z’n veto gebruikt, dan is dat dus direct ‘tegen de toekomst van Europa’? Kom nou!

Rutte heeft weinig zin om in te stemmen met een pakket dat voor twee derde uit giften bestaat en waarvan hij één van de hoofdsponsoren zou gaan worden. De ‘verzachtende’ voorwaarden, die zijn aangeboden om de deal aantrekkelijker te maken, komen neer op een sigaar uit eigen doos. Ik mag toch hopen dat Rutte die niet serieus gaat overwegen en gewoon voet bij stuk houdt en die veto uitroept.

Dit soort gezwets over ‘de toekomst van Europa’ en gelijksoortige doemdenkerij wil je toch niet horen, elke keer dat de Europese Unie of haar lidstaten voor een probleem staan? Trap maar mooi op de rem.