Experimenteel coronavaccin VS slaat aan! ‘Mogelijk dit jaar nog op de markt’

Een experimenteel vaccin van de farmaceut Moderne heeft positief gewerkt op 45 proefpersonen. De farmaceut laat weten dat men na gebruik van het vaccin antistoffen kon vinden in de lichamen van de proefpersonen. Dit betekent goed nieuws aldus Moderna! Ook de bijwerkingen zijn gering – sommige proefpersonen hadden last van hoofdpijn of misselijkheid maar daar bleef het dan ook bij.

Er is mogelijk goed nieuws vanuit de VS, een vaccin – dit jaar nog! – lijkt steeds meer haalbaar. Moderna heeft succesvol een experimenteel vaccin getest. De resultaten zijn hoopgevend, men vond antilichamen, en de bijwerkingen zijn gering.

Deze maand nog zal het bedrijf een trail starten met 30.000 proefpersonen, en als dat ook allemaal positief verloopt dan kan men de massaproductie gaan starten.

,,Het is de bedoeling dat we in ieder geval begin volgend jaar zo’n 300 miljoen doses van vaccin beschikbaar hebben.”

Toch moet men nog niet te positief gestemd zijn. Er is en blijft nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld hoe lang de antistoffen werkzaam blijven in het lichaam. De duur van de immuniteit is dus nog onzeker, want het zou zomaar kunnen dat na enkele maanden de immuniteit tegen het coronavirus verdwijnt.

Toch is Anthony Fauci, adviseur voor coronazaken in de VS – alhoewel de vraag is: hoelang nog – positief over deze ontwikkelingen. Toch moet men niet verwachten dat iedereen direct een vaccinatie kan aanvragen.

,,Geen enkel vaccin geeft 100 procent bescherming. Daarnaast kan het zomaar nog eens anderhalf jaren duren voordat iedereen in de Verenigde Staten toegang heeft tot het vaccin.”