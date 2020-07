Trump zet ‘Amerikaans RIVM’ buitenspel! Anthony Fauci krijgt volle laag vanuit Witte Huis

Terwijl men aan onze kant van de Atlantische Oceaan zich steeds minder ‘druk’ maakt over het coronavirus, blijft het in de VS een van meest verhitte discussies. Binnen het Witte Huis is er een strijd gaande tussen het Trump-kamp en viroloog/adviseur Fauci. Ook het Amerikaanse RIVM, het CDC, moet het ontgelden. Het is instituut is te log en te traag en daarom heeft Trump genoeg van het CDC. De centrale overheid gaat zelf het dodenregister bijhouden.

President Trump heeft een wet vervaardigd die ervoor zorgt dat de informatie die ziekenhuizen verzamelen rondom coronapatiënten op een landelijke database worden gezet. Normaliter spelen ziekenhuizen deze cijfers door naar het CDC. Echter heeft het CDC een vertraging van ongeveer een week qua cijferverwerking. Dit moet sneller kunnen en dus wil Trump dat er een speciale database hiervoor komt.

Ondertussen vecht het Witte Huis een vete uit met corona-adviseur Athony Fauci. Al weken liggen de twee partijen met elkaar in de clinch. Fauci is het namelijk niet eens met de huidige koers van Trump, maar ondertussen hekelen Trump en zijn team de tal van gemaakte fouten door Fauci. Ze menen dat hij niet meer geloofwaardig is.

Fauci riep in januari dat het virus geen groot gevaar zal zijn voor de VS. Niet veel later werden de VS hard getroffen door het virus. Volgens het Trump-kamp zijn er meerdere blunders te noemen van Fauci. Daarom probeert het team van Trump hem al langer in diskrediet te brengen.