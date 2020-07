Farmers Defence Force waarschuwt Nederlanders: ‘Blijf woensdag 22 juli thuis!’

We krijgen woensdag 22 juli weer een leuke trekker-show te zien! De radicale groep FDF belooft er weer een spektakel van te maken. Ze zullen weer opnieuw de snelwegen opgaan om te demonstreren. Want eerlijk is eerlijk, de situatie voor de boeren is nog steeds penibel. Maar of de acties van Farmers Defence Force nu beste oplossing zijn….

Om de actie nog imposanter te laten overkomen hoopt Farmers Defence Force dat men woensdag niet de auto zal pakken. Zij zijn namelijk zelf van plan om massaal met trekkers de snelwegen te betreden.

De organisatie vindt de belofte van Rutte, dat heel Nederland moet meewerken aan stikstofreductie, maar loos. Onderaan de streep zijn het alsnog de boeren die hard worden getroffen. En dat is niet fair aldus FDF.

„Er moet stikstof gereduceerd worden en volgens premier Rutte moeten we dat met z’n allen doen. Maar tot nu toe is die opdracht eenzijdig bij de boeren komen te liggen.”

Nu hoopt de organisatie dat Nederlanders tijdens de actie gewoon thuis blijft. Ze kwamen met de ‘geniale’ ingeving om nog maar een dagje thuis te werken. Aangezien veel Nederlanders dat de gehele coronacrisis al hebben gedaan.

„We hebben het thuiswerken inmiddels wel aardig onder de knie gekregen, dus dat lijkt me niet zo moeilijk.”

Naar mijn mening schaden dit soort organisaties eerder de belangen van de agrarischesector, dan dat de sector erop vooruit gaat door dit soort acties. FDF heeft een behoorlijk slechte trackrecord inmiddels.