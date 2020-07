FVD: ‘NOS negeert onze Kamervragen, CDA en VVD krijgen met dezelfde vragen wél alle aandacht’

Forum voor Democratie diende gisteren een aantal Kamervragen in over wat zij de ‘bizarre eiwitmaatregel‘ noemen, en laten daarmee zien dat de partij voor het belang van de boeren is. De NOS zwijgt, maar een dag later dienen kabinetspartijen CDA en VVD praktisch dezelfde vragen in. Ineens krijgt het item wél alle aandacht!



Hier de tweet van FVD:

Dit is hoe het #mediakartel werkt: ➡️#FVD stelt gisteren Kamervragen over bizarre eiwitmaatregel van dit CDA-VVD-kabinet

➡️@NOS zwijgt

➡️CDA-VVD stellen vandaag snel ongeveer dezelfde Kamervragen

— Forum voor Democratie (@fvdemocratie) July 31, 2020

De tweet heeft betrekking op dit NOS artikel, waar duidelijk 'en FVD' later aan toe is gevoegd. Hier ziet u namelijk de tweet van de NOS, die naar het artikel linkt:

CDA en VVD willen opheldering over cijfers eiwitmaatregel veevoer — NOS (@NOS) July 31, 2020

Het lijkt er sterk op dat het ministerie van Landbouw alle kennis omtrent de onderbouwing van de eiwitmaatregel, bij één ambtenaar heeft zitten, die met vakantie is. Het ministerie verzekert iedereen ervan dat de kennis bij een breed team aanwezig is, maar toch graag heeft dat deze expert eerst bij de gesprekken aanwezig kan zijn. Zonder die man durven ze dus praktisch geen uitspraken te doen over de maatregel, wat het eerder geschetste beeld alleen maar waarschijnlijker maakt…

Wat de uitkomst daar ook van gaat zijn, het feit blijft dat FVD eerder was dan het CDA en de VVD met het stellen van de Kamervragen, en compleet werd genegeerd door de NOS. Dat geldt voor de SGP trouwens ook.

Zo helpen jullie het vertrouwen in de media niet echt herstellen hè, NOS?