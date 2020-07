GGD moet schoorvoetend toegeven: ‘Het lukt ons niet om iedereen binnen 24 uur te testen’

Ondanks grote woorden blijkt de GGD helemaal niet in staat om Nederlanders met corona-klachten binnen 24 uur te testen. Het ministerie van Volksgezondheid moet dan ook schoorvoetend op die belofte terugkomen.

Eerder dit weekend blies het ministerie van Volksgezondheid nog hoog van de toren dat iedereen -met klachten- op tijd getest zou kunnen worden bij de aangesloten GGD’s. Dat laatste blijkt nu dus toch niet het geval.

Nu de vraag naar coronatests de afgelopen dagen alleen maar toeneemt, moet de GGD toegeven dat niet iedereen meer getest kan worden. En dat is zorgelijk. Volgens de GGD tegenover RTL Nieuws “blijft de vraag stijgen”.

Blijkbaar was de overheidsinstantie GGD er dus niet van uitgegaan dat een toenemend aantal bezorgde burgers zich zouden melden. Dat gebeurde dus wel, en nu is er blijkbaar een probleem. De GGD’s hebben inmiddels al aangegeven meer personeel in te zetten om de onderbezetting te ontlasten.