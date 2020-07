Haha, het viel te proberen! Viruswaanzin verliest kort geding, maatregelen blijven in stand

Het kabinet hoeft de coronamaatregelen niet af te schaffen, zo heeft de rechtbank in Den Haag vanmiddag besloten in een kort geding van protestgroep Viruswaanzin. De Staat heeft volgens de rechter namelijk zorgvuldig gehandeld, omdat het beleid is gebaseerd op vooraf ingewonnen advies bij het Outbreak Management Team (OMT).

De actiegroep dacht kennelijk dat de Staat hén moest overtuigen van de effectiviteit en noodzaak voor de genomen maatregelen, en dat is dus niet zo. De Staat kan in principe ieder advies naast zich neerleggen, want het is en blijft uiteindelijk een politiek besluit, en niet eentje die perse moet zijn gebaseerd op (onvolledige) kennis.

Viruswaanzin pakte het ook wel heel dom aan wat dat betreft, door te claimen dat het coronavirus minder gevaarlijk is dan de griep. Dat leek misschien zo toen China het virus in het begin van dit jaar nog onder ‘controle’ zei te hebben (met hun 80.000 besmettingen, haha). Maar van alle dingen die er mis zijn gegaan wat betreft het virus, kiest men dus voor een wetenschappelijke discussie over hoe gevaarlijk het nou precies is? Dat is toch raar?

Niet de discussie over waarom er geen beschermende kleding voor zorgpersoneel werd geregeld en hoe het kabinet en het RIVM tot de conclusie kwamen dat dit niet nodig zou zijn? Of waarom in het begin van de crisis landen als Zuid-Korea en Singapore, die ervaring hadden met SARS, wél mondkapjes droegen (en hier effect van zagen), maar dit in Nederland niet nodig zou zijn?

Een discussie over zulke missers zou wellicht meer kans van slagen hebben gehad. Voor de meeste fouten van het kabinet en het RIVM was namelijk allang bewijs, in de vorm van onderzoeken, maar die werden niet serieus genomen. En dan had Viruswaanzin misschien een kans gehad om aan te tonen dat de Nederlandse overheid wellicht zélf de boel heeft laten escaleren en daarom die strenge maatregelen heeft genomen.

Maar nee, in plaats daarvan besmeurt Viruswaanzin het ‘anti-lockdownkamp’, al zijn ze daar zeker niet alleen in. Ze zullen binnenkort wel worden afgewisseld door de anti-vaxxers die denken dat het vaccin een 5G-chip bevat of iets dergelijks.