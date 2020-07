Hahaha! Hongaarse premier Orbán: ‘Rutte gebruikt communistische begrippen’

De Hongaarse premier Viktor Orbán vergelijkt Ruttes’ optreden op de EU-top over het coronaherstelfonds met een communistische dictatuur uit de Koude Oorlog. Daarmee voegt Hongarije zich in het rijtje landen van Frankrijk, Spanje, Portugal en met name Italië, dat Nederland en/of premier Rutte met moralistische en morele argumenten heeft geprobeerd onder druk te zetten. Al doet Orbán het dan wel een stuk intelligenter.



De Hongaarse premier meent dat Rutte hem en zijn land ‘haat’, want “hij valt zó hard aan.” Het lijkt Orbán echter niet zozeer om Nederland specifiek te gaan, maar meer om de reden waarom Hongarije volgens (onder andere) Nederland van het herstelfonds moet worden buitengesloten.

De Hongaarse premier licht toe. De reden voor Nederland om Hongarije uit te sluiten is omdat zij ‘de rechtstaat afbreken’. Dat is volgens Orbán te ruim gedefinieerd en laat daardoor te veel ruimte voor willekeur. Want wat zijn de criteria voor Hongarije om niet langer met een label van ‘afbreker van de rechtstaat’ rond te moeten lopen? Daar werd geen antwoord op gegeven. Voor Orbán betekent dat dus wat hij ook probeert, men nog steeds kan zeggen dat het niet goed genoeg is, en dan zit hij nog zonder subsidie. En dit scenario beschrijft hij als een communistische handelswijze: ‘Rutte gebruikt zonder het te beseffen communistische begrippen’.

Orbán stelt zich echter welwillend op en schat in dat overeenstemming over de rechtstaatkwestie nog ‘meerdere dagen vergt’. Hij wil desnoods best een week blijven. Als het uiteindelijk stukloopt, ‘dan is het niet door mij maar door die kerel uit Nederland’.

Volgens mij is die communistische invalshoek meer een populistische tactiek voor de Hongaarse kiezer, dan puur giftige taal richting de Nederlandse premier. Orbán heeft namelijk wel een punt, maar ik denk niet dat hij zelf snel duidelijke criteria zou accepteren, mochten ze aan hem worden voorgelegd.