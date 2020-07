Hahaha! Trump trollde Russische trollen met een cyberaanval

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aan The Washington Post bevestigd dat hij in 2018, tijdens de tussentijdse verkiezingen, toestemming heeft gegeven voor een cyberaanval op Russische trollen. Het zou gaan om de Internet Research Agency (IRA).

Deze Russische IRA-trollen zouden dus zijn aangepakt met toestemming van Trump. Dat klinkt natuurlijk niet erg geloofwaardig, maar wel heel grappig. Het is namelijk niet echt iets voor Trump om zo’n ‘overwinning’ tot wel twee jaar na de daad onbesproken te laten. Hierdoor lijkt het alsof hij, volledig onzelfzuchtig, de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen heeft helpen beschermen.

Het kan natuurlijk dat Trump over een cyberaanval in werd gelicht en gewoon groen licht gaf voor een tegenaanval, zonder de details echt te weten, en dat hij daarna op de hoogte werd gesteld van wat ze nou precies hebben ‘geraakt’. Het verhaal, Trumps’ versie althans, klinkt in ieder geval niet erg aannemelijk.

Hij gebruikt het verhaal ook direct om zijn voorganger Obama aan te vallen. Die zou er in 2016 al van op de hoogte zijn en er niets tegen hebben gedaan (of willen doen). Al werden er wel sancties op Rusland gelegd, juist vanwege die hack-pogingen. Maar dat haalde natuurlijk niet erg veel uit. Volgens mij hoopt Trump gewoon dat ‘zijn cyber-tegenaanval’ is blijven hangen bij mensen tegen de tijd dat ze gaan stemmen.