Halsema en Aboutaleb tegen kabinet: “Als de cijfers stijgen, moet je straks een alternatief achter de hand hebben”

De burgemeesters van respectievelijk Amsterdam en Rotterdam hopen dat het kabinet extra maatregelen voorbereidt als het aantal besmettingen blijft stijgen. Want ze beseffen allebei dat er nog geen alternatief klaarligt, en willen dat het kabinet maar weer eens lockdown-plan uit de hoge hoed tovert.

Aboutaleb betreurt het dat de anderhalve meter sleets is geworden, mensen negeren deze regel in grote getallen. Aboutaleb maakt zich ook grote zorgen om Rotterdam, hij vreest dat het Offerfeest ook een brandhaard kan veroorzaken. 20 tot 30 mensen in één woonkamer is namelijk gebruikelijk bij dit feest.

In Rotterdam neemt het aantal besmettingen behoorlijk toe. “Het meest maak ik me zorgen over dat de 1,5 meter-regel sleets is geworden”, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb. “Ik maak me zorgen over het Offerfeest, waarbij altijd veel mensen bij elkaar in huis komen.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/nPktBiIaMR — nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 22, 2020

Binnen de samenleving zie je duidelijk een trend: mensen worden lakser, en gemakzuchtiger wat betreft de regels. De kritiek op de anderhalvemetersamenleving werd dan ook steeds groter de afgelopen maanden. Los van het feit wie er nu gelijk heeft – wel of geen anderhalve meter – het aantal besmettingen stijgt weer.

Het is logisch dat men aan het nadenken is over een vervolgplan. Beter dat we goede voorbereidingen nemen, dan dat het virus ons weer verrast en we weer drie maanden in een ‘intelligente lockdown’.

“De cijfers stijgen, dus je moet een alternatief voor de 1,5 meter-regel achter de hand hebben”, zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. “De optie van overal buiten een mondkapje dragen moet onderzocht worden.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/RvNmosvSnY — nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 22, 2020

Toch is het grappig om te zien dat men vanuit de samenleving en de politiek steeds meer gaat inzien dat een mondkapje wellicht toch wel werkt. Dit gaat in tegen wat het RIVM al tijden roept, dat een mondkapje dragen niet veel uitmaakt.