Hèhè, RIVM geeft schoorvoetend toe: ‘blootstelling aerosolen kan’

Wat hier en bij GeenStijl in februari al werd aangestipt, en waar toen al voldoende reden voor was om er in ieder geval rekening mee te houden, wordt nu door het RIVM ook schoorvoetend toegegeven: het coronavirus kan mensen via aerosolen besmetten. Is dat even een verrassing!

Nou, ‘geweldig’ of niet? Fijn dat het hoge woord eruit is gekomen, maar het is nog steeds een holle overwinning. ‘Ja, het kán wel, maar grote druppels zijn nog steeds het meest gevaarlijk. Dat hebben we trouwens niet onderzocht maar anders merkt iedereen dat we uit onze nek hebben zitten lullen.’ Dat is wat het RIVM hier eigenlijk zegt.

Maar het RIVM zegt ook dat niet-medische mondkapjes eigenlijk zinloos zijn (ondanks dat die de grote druppeltjes sowieso tegenhouden maar de aerosolen wél door kunnen laten). De medische mondkapjes houden zowel de grote als de kleine druppeltjes tegen, maar werden alsnog niet, nauwelijks of te laat aan het zorgpersoneel verstrekt, want dat was allemaal niet nodig.

Het RIVM zit gewoon volledig in damage control. Ik heb ze nog geen enkele keer toe zien geven dat ze het fout hadden, terwijl dat overduidelijk wel vaak het geval is geweest. Nee, beleid blijft grotendeels ongewijzigd, hoe onlogisch dit in de praktijk ook is. Het RIVM blijft doodleuk vasthouden aan maatregelen die ‘nou eenmaal zo zijn afgesproken’, in plaats van eens kritisch te kijken naar welke maatregelen nou geschrapt kunnen worden, welke moeten blijven en vooral waarom dat zo is.

Dit is ook echt niet veel langer vol te houden. Op een gegeven moment liggen de feiten open en bloot op tafel. Ook feiten die in het begin van 2020 gewoon genegeerd werden. En dan komt er waarschijnlijk iets van een soortgelijke conclusie: de anderhalve meter-maatregel was alleen noodzakelijk voor mensen die binnenskamers geen mondkapjes droegen.

Zul je zien dat als dit breed erkend dreigt te worden, ze het gooien op ‘met de kennis van nu’ en ‘er waren veel onzekerheden’. Maar het feit blijft dat ze alles wat niet met 100 procent zekerheid als waarheid kon worden beschouwd, compleet links lieten liggen. Als een brandweer die wel rook constateert maar geen brand ziet, dus is er vooralsnog geen risico op brand…