Helemaal wappie! Snelheidsduivel scheurt met 204 kilometer per uur over de A12!

Op de A12 bij Gouda is zondag een automobilist aangehouden omdat hij maar liefs 204 (!) kilometer per uur reed. De toegestane snelheid was daar 100 kilometer per uur. Dat is maar liefst 104 kilometer te hard!

Volgens Omroep West zag de verkeerspolitie de man met een absurde snelheid in de richting van Den Haag rijden. Symbolisch genoeg ook de stad waar ze juist besloten om de maximumsnelheid terug te schroeven van 130 naar 100 kilometer per uur.

Dat niet elke automobilist blij is met de snelheidsbeperkingen van 130 naar 100 kilometer per uur valt nog wel te relativeren, maar door met 204 kilometer per uur over de drukke Nederlandse snelweg te scheuren, breng je zelfs Max Verstappen in verlegenheid.