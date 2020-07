Het belang van de meningsvrijheid: tientallen opiniemakers ondertekenen ‘open brief’ tegen de cancelcultuur

Twee promovenda aan de Universiteit Leiden, Raisa Blommestijn en Bart Collard, hebben het initiatief genomen om een open brief te schrijven waarin ze het opnemen voor de vrijheid van meningsuiting — en stelling nemen tegen de verschrikkelijke cancelcultuur. De brief is ondertekend door onder meer Paul Cliteur, Jan Roos, Thierry Baudet, Ayaan Hirsi Ali, Eva Vlaardingerbroek, Andreas Kinneging én ondergetekende.

“Na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten laaide de discussie omtrent (institutioneel) racisme op. Hoewel iedere vorm van racisme moet worden afgewezen en de bestrijding hiervan belangrijk is, zitten er zorgelijke kanten aan de richting waarin deze discussie zich ontwikkelt,” aldus de open brief. “Als gevolg van het optreden van radicale groepen die (institutioneel) racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Deze groepen willen anderen die niet ‘de juiste mening’ voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen.”

Want ja, dat zien we tegenwoordig overal gebeuren. De linkse fascisten willen iedereen die hun agenda niet deelt het zwijgen opleggen. Hoogleraren mogen geen college meer geven, columnisten worden eruit gegooid, websites worden op zwart gezet. Ze doen zelfs aan werkgevertje bellen.

“De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten,” stelt de brief terecht. “In een open en democratische samenleving heeft iedereen immers recht op vrijheid van meningsuiting en dient het debat over ieder onderwerp te kunnen worden gevoerd. Daar hoort ook – en misschien wel juist – bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waar u het ten diepste niet mee eens bent of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.”

Daarom roepen de ondertekenaars iedereen op pal te staan voor een open en frank debat. De ondertekenaars zijn, onder meer: Raisa Blommestijn, Bart Collard, Eva Vlaardingerbroek, Ayaan Hirsi Ali, Paul Cliteur, Andreas Kinneging, Willy Laes, A.J. Berkhout, Rutger van den Noort, Bart Nijman, Geerten Waling, Floris van den Berg, Yasmijn Fataie, Marga Bult, Sujet Shams, Thierry Baudet, Peter Vlemmix, Arnold Karskens, Jan Roos, Samira Tarrass, Joost Eerdmans, Cortés, Tanya Hoogwerf, Wim van Rooy, Jean Wanningen, Ehsan Jami, Richard de Mos, Aylin Bilic, Lilian Helder en, jawel, moi — Michael van der Galien.