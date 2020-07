Het is ZOMERRECES dus: Mark Rutte in RELAXMODUS. ´Pas in december bekend of hij VVD-leider blijft…´

Geen vrouw / man, geen kind maar wél in het bezit van een eigen torentje… Mark Rutte zal hoogstens in december laten weten of hij nog vier jaar door wil gaan als VVD-politicus (en mogelijk als premierskandidaat) of dat hij de handdoek -evenals zwarte piet in de decembermaand- in de ring zal gooien.

Woensdag werd bekend dat de VVD de peilingen (die lopen inmiddels wel al iets minder lekker dan de afgelopen weken) nog even afwacht alvorens de VVD overgaat op speculatie rondom het leiderschap van de liberale volkspartij.

Uiteraard mogen de VVD-leden binnenkort kiezen op hun favoriete kandidaat (vooralsnog zijn dat alleen Rutte en zijn torentje), maar de uitslag -ofschoon definitieve bekendmaking- zal pas volgen in december. In de tussentijd gaat Rutte eerst op een welverdiende vakantie na al zijn inspanningen rondom de coronacrisis.