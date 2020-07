Peilingen! VVD keihard onderuit, plusje voor FVD en Pieter Omtzigt in één klap één van ’s lands populairste politici

In de nieuwste peiling van I&O Research klettert de VVD onderuit, en moet maar liefst zes zetels inleveren. Allerlei partijen profiteren daarvan, waaronder Forum voor Democratie. Tegelijkertijd vestig Pieter Omtzigt zijn naam als één van de meest populaire politici van heel Nederland.

In de vandaag verschenen peiling van I&O Research moet de VVD een mokerslag incasseren. De coronabonus, waar de VVD de afgelopen maanden op kon rekenen, lijkt te vervallen en dat betaalt zich onmiddellijk uit: zes zetels moet de partij van Mark Rutte inleveren. Diverse partijen weten daarvan te profiteren, waaronder Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Die stijgt 1 zetel, evenals de PVV en GroenLinks. Mede-regeringspartijen CDA en D66 halen echter de grootste buit binnen en mogen drie zetels aan hun totaal toevoegen.

Veel slechter nieuws is er echter ook voor diverse partijen. DENK verdwijnt nog steeds uit de Tweede Kamer op basis van de huidige peilingen, en ook voor ruziepartij 50PLUS is het over en uit. De Partij voor de Toekomst, waar ex-FVD’er Henk Otten zich bij aansloot, weet ook nog steeds geen hoge ogen te gooien.

Interessant is ook de lijst met rapportcijfers voor Nederlandse politici:

Daarin zien we dat kiezers premier Rutte (VVD) en vice-premier Hugo de Jonge (CDA) nog altijd erg waarderen. Eerstgenoemde krijgt een ruime 7,3 toebedeeld, en de drager van bloemschoenen mag zich blij maken met een 7,0.

Opvallend is echter de nummer drie op de lijst, wiens populariteit voor het eerst gepeild werd door I&O. Dat is Pieter Omtzigt, en hij scoort een uitstekende 6,9. Daarmee streeft hij alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer voorbij, en komt daarbij op ooghoogte met partijgenoot en mede-lijsttrekkerskandidaat De Jonge. Staatssecretaris en CDA-kandidaat Mona Keijzer laat hij ver achter zich – zij moet het doen met slechts een 6,1. De peilsnelle opkomst van Omtzigt toont maar weer eens aan dat Nederland, zoals GroenLinkser Zihni Özdil dat omschreef, “snakt naar authentieke politiek.”

De partijleiders krijgen overigens pas in maart 2020 de kans om hun gepeilde zetelaantallen te verzilveren bij een stembusgang. De CDA-lijsttrekkers horen echter mogelijk morgen al wie het wordt, als één van de kandidaten méér dan 50% van de stemmen heeft weten binnen te halen. Zoniet, dan volgt er een tweede ronde die duurt tot en met maandag.