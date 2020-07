Hugo de Jonge viert feest: vanaf 1 september is de Corona-app er

Het heeft even geduurd, maar dan heeft Mr. Machiavelli ook wat: de CoronaMelder is vanaf 1 september te verkrijgen in de Appstore van je mobiele telefoon. Hugo de Jonge vindt het ge-wel-dig en viert feest.

“Om een tweede golf te voorkomen moeten we het virus snel in de kraag kunnen vatten. Daarom is het de bedoeling dat per 1 september de CoronaMelder app voor iedereen beschikbaar is,” schrijft De Jonge op Twitter. Vervolgens linkt hij naar coronamelder.nl waar “meer informatie te vinden is” over de app.

Om een tweede golf te voorkomen moeten we het virus snel in de kraag kunnen vatten. Daarom is het de bedoeling dat per 1 september de CoronaMelder app voor iedereen beschikbaar is. Meer informatie vind je de komende tijd op 👉 https://t.co/BJhiagZxPi pic.twitter.com/LRe1r7D3KA — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 16, 2020

In Nederland begint men door het downloaden en gebruik van de app geheel vrijwillig te laten zijn. Ook zou de privacy van gebruikers vooralsnog goed beschermd worden. In Frankrijk pakken ze dat laatste al anders aan; daar is privacy een veel minder groot issue, en dus houdt de overheid daar ook minder rekening mee.

Critici van deze app zijn bang dat dit slechts het probleem is, zeker omdat het nog helemaal niet duidelijk is dat corona ooit daadwerkelijk verdwijnt. Als je naar de geschiedenis kijkt zie je ook dat de overheid maar zelden een stap terugdoet, ook als een crisis is opgelost. Het lijkt eerder waarschijnlijk dat deze app vervolgens ook voor andere virussen gebruikt gaat worden zodat we ‘altijd’ op de hoogte worden gehouden van de verspreiding van virussen — en zodat de overheid daar óók over wordt geïnformeerd, natuurlijk.

En ja, ik ben me ervan bewust dat dit soort kritisch denken over overheidsmacht je tegenwoordig meteen de sticker “nepnieuws!!!!!!” oplevert, maar dat boeit me niet. Als “kritisch zijn” tegenwoordig “nep” genoemd wordt weet je dat we écht in heel gevaarlijke tijden leven; tijden waarin het belangrijker dan ooit is om je mening te delen.