Huh?! CDA’ers woest en verbaasd dat… het één grote ons-kent-ons partij is

Dit is wel heel bijzonder. Binnen het CDA is er onrust omdat veel partijprominenten zich al heel vroeg uitspraken voor de kandidatuur van Hugo de Jonge. Dit terwijl er nog tijd was voor andere mensen om zich te kandideren.

De Telegraaf komt vandaag met het grote verhaal over onrust in het CDA. Of, zoals de krant het verwoordt: het knettert er. Er zou een “vervelend steekspel” bezig zijn. En, zeggen insiders, ze vinden het volstrekt belachelijk dat de elite-kliek van de partij al vroeg steun uitsprak voor Hugo de Jonge.

“Onverstandig” en “een beetje raar” zegt voormalig staatssecretaris Joop Atsma over de kamikaze-acties van Ferd Grapperhaus, Sybrand Buma en Raymond Knops, die De Jonge stuk voor stuk gesteund hebben.

Een “zeer prominente partijgenoot” zegt noemt het groepje rond De Jonge “een elitair bestuurlijk kliekje” dat deel uitmaakt van een “ons-kent-ons-carrousel.” Een anonieme oud-bewindsman van de partij: Wat “Ruth Peetoom deed was gewoon schandalig, Buma ook. Het zijn vriendjes. Niets meer, niets minder.”

Serieus? Top-CDA’ers zijn geschrokken dat het één incestueuze kliek is in de top van de partij? Dat de oude bestuurders lak hebben aan leden en hun meningen? Dat ze alle baantjes zelf snel willen verdelen?

Ze hebben het zelfs opeens over de “ons-kent-ons carrousel.” Een term die gebruikt wordt door… FVD’ers.

Ik stel voor dat als Pieter Omtzigt verliest, al deze “prominente CDA’ers” zich razendsnel aansluiten bij Forum voor Democratie. Doen ze dat niet dan weten we écht honderd procent zeker dat al hun gemiep één grote theatershow is.