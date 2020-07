Iedereen zag dit aankomen: ‘Italië mist concrete plannen voor besteding van EU-miljarden’

Maandenlang zat Zuid-Europa steen en been te klagen over de invoering van een eurobonds of een coronafonds. Een ware lastercampagne volgde, Nederland en haar inwoners werden voor van alles en nog wat uitgemaakt door de Italianen en Spanjaarden. Rutte bleef lang volhouden dat hij niks zag in een coronafonds. Zoals iedereen al vreesde zou hij uiteindelijk toch wel een draai gaan maken, en zo geschiedde. En wat blijkt nu? De Italianen hebben nog geen flauw benul wat ze met al die miljarden gaan doen. Leuk cadeautje wel voor ze.

De Italianen zijn natuurlijk hartstikke blij met het coronafonds, alleen hebben ze werkelijk waar nog geen flauw benul wat ze met dat geld moeten gaan doen. Het blijkt dat de Italianen nog geen plan klaar hebben liggen voor de geldbesteding.

Toch maakt dat voorlopig nog niet uit, want pas de tweede helft van volgend jaar zal het geld definitief worden overgemaakt naar de Italianen. Tot die tijd hebben ze mogelijkheid om met een plan op de proppen te komen.

Toch laat dit weer de slechte kant van de EU zien. Maandenlang werd er geschreeuwd om een coronafonds, want wat zijn die Zuid-Europese landen toch zielig. Nu komt dat fonds er, maar blijkt dat Italië nog geen enkel idee te hebben wat ze met al dat geld moeten gaan doen.