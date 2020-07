Jan Dijkgraaf is er klaar mee: stapt op bij radioprogramma Veronica Inside

Het zat er aan te komen: Jan Dijkgraaf heeft zijn column bij Veronica Inside — inderdaad, het radioprogramma van Wilfred Genee — opgezegd. Hij is er klaar mee.

“Het waren zeventien mooie maanden,” schrijft Dijkgraaf in een “briefje aan Wilfred Genee.” “Je hebt het al van Rick Romijn gehoord: ik heb hem, de man die mij begin vorig jaar binnenhaalde als columnist bij je radioprogramma Veronica Inside, gisteravond verteld dat ik ermee stop.”

Waarom hij hiertoe besloten heeft, hoewel het hem 6.000 euro kost? “Ik wil mezelf in de spiegel kunnen blijven aankijken.” En dat kan hij niet als hij columnist blijft bij Genees programma.

“De dag na die geruchtmakende tv-uitzending van Veronica Inside spaarde ik jou,” legt Dijkgraaf uit. “Iedereen heeft weleens een heel slechte dag,” schreef hij toen. “Verdómd jammer dat jij ‘m uitgerekend gisteren had.” Zoals Dijkgraaf zelf toegeeft is hij “weleens minder subtiel” in zijn dagelijkse briefjes aan. “Eigenlijk altijd,” zelfs.

“Als ik niet een wekelijkse column bij jou had gehad, had ik mijn woorden anders gekozen,” geeft hij vervolgens toe. “Ik was er niet trots op, maar ik vond het nét acceptabel. Voor één keer.”

Hoe dan ook, na publicatie van dat briefje las Jan in de radioshow zelf een briefje voor aan Dries Boussatta, die hij “de Farid Azarkan van de Nederlandse voetballerij” noemt. Nadien vroeg Genee hem “of ik de boodschap (van je tv-show) wel begrepen had.” Ja, schrijft Dijkgraaf, “die had ik prima begrepen. Alleen liet ik me níet leiden door de waanzin die over dit land was gevaren.”

In de weken erna veranderde het radioprogramma van Genee “radicaal,” aldus Genee. “Je kroop vol in de slachtofferrol en het moest alleamal anders. Positief. Vrolijk. Lief. Niet mijn kerkwaliteit als columnist.”

En toen… toen kwam de druppel die de emmer deed overlopen. Dijkgraaf had een briefje geschreven over Gordon, de idiote megalomaan die voortdurend in de belangstelling moet staan. Maar opeens werd Dijkgraaf gebeld door de redactie. Of hij een ander briefje kon schrijven, want ze silden geen gezeik met Gordon. En ja, met Gordon wéét je dat hij bij de Talpa-leiding zou gaan huilen — Veronica Inside is immers van Talpa, en Gordon is een zogenaamde Talpa-ster.

“Ik vind het volstrekt legitiem dat een redactie een columnist kiest om een ander onderwerp te kiezen,” legt Dijkgraaf vervolgens uit. Als hoofdredacteur van Metro heeft hij dat zelf ook gedaan, bijvoorbeeld met Theo van Gogh, toen die een grote adverteerder voor de zoveelste keer wilde afzeiken.

Maar toch. Toch was het nu klaar. “Als ‘Gordon’ namelijk ‘Dreetje Hazes’ was geweest, hadden jullie zitten schateren in de studio. Nu het er eentje van Talpa is, kon het niet,” aldus Dijkgraaf.

Die beperking was de druppel. Want Talpa is één grote incestbende. Als je van Gordon moet afblijven dan moet je van alle Talpa-sterren afblijven. En als je dat doet… tja, dan houd je a) niet zo heel veel mensen meer over en b) ben je eigenlijk gewoon hypocriet bezig.