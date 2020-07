Kijk, zo kan het ook! Vrijheidsmars in Amsterdam is rustig verlopen

Vandaag werd er geprotesteerd middels een protestmars, in verband met mogelijke drukte die werd verwacht. Niet geheel onterecht, want op het hoogtepunt deden er toch zo’n 250 man mee, en werd het toch even spannend. Ook wist iedereen wel anderhalve meter afstand te houden.

De protestmars was bedoeld om licht te werpen op de coronamaatregelen die inmiddels achterhaald of zelfs compleet zinloos zijn geworden, volgens de betogers althans. Om vrijwel dezelfde redenen protesteren zij ook tegen de komst van de spoedwet, die veel verregaande maatregelen in de wet zou verankeren.

De protestmars zelf verliep dus vlekkeloos. Bij 250 aanwezigen deed de gemeente Amsterdam een oproep om niet meer naar de protestmars te komen, om drukte te voorkomen.

Het is druk bij de Vrijheidsmars. Kom daarom niet meer naar de demonstratie zodat de aanwezigen 1,5 meter afstand kunnen houden. De Vrijheidsmars verloopt goed.

↔️ Houd 1,5 meter afstand voor jouw gezondheid en die van anderen.#houdafstand #demonstratie — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 5, 2020

Dit keer gebeurde dus exact wat de Amsterdamse politie bij de antiracismedemonstratie voorstelde dat er moest gebeuren, en waar burgemeester Halsema toen een stokje voor stak, uit angst voor escalatie. Daardoor wordt nu dus de indruk gewekt dat BLM wél mag en dit soort protesten niet of nauwelijks. Of misschien wel worden tegengewerkt.

Ik denk niet dat dit hier het geval is, maar die nuance gaat volgens mij compleet verloren en ik snap ook wel waarom. Dat ging bij de protesten in Den Haag ook al helemaal verkeerd (zowel door overheid als door burger). De intenties bij alle partijen lijken daarom steeds minder uit te maken en de interpretaties die er aan zijn gegeven, worden leidend.