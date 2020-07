Kim Boon trapt weer in linkse talking points: ‘Onfatsoenlijk van Baudet!’

Als wij van rechts deze politieke en culturele strijd willen winnen zullen we het eerst (eindelijk) serieus moeten nemen — en ophouden mee te giechelen met de talking points van links. Kim Boon heeft dat blijkbaar niet door.

Kamervoorzitter Khadidja Arib mocht deze week bij het Jeugdjournaal maar weer eens herhalen dat het gebruik van het woord “sluipmoordenaar” door Thierry Baudet heel onfatsoenlijk en volstrekt onacceptabel was. Je mag hard met elkaar in debat gaan, maar dit soort termen mogen niet. Aldus mevrouw de PvdA’er. Het Jeugdjournaal vond het schitterend en indoctrineerde erop los:

Khadija Arib vind vrijheid van meningsuiting heel erg belangrijk, maar @thierrybaudet mag @carolaschouten geen sluipmoordenaar van de agrarische sector noemen. Thierry heeft gewoon gelijk.

De boeren zijn de dupe. NOS jeugdjournaal is weer lekker bezig met indoctrineren! pic.twitter.com/vrGLrvOjUN — Els (@Els_rechts) July 24, 2020

Je zou denken dat iedereen die ook maar een beetje rechts is op dit punt achter Baudet staat. Maar nee. Zie Kim Boon, reporter van UP! Network en financieel jurist:

Lijkt me volkomen normaal dat de Kamervoorzitter het ongepast vindt dat iemand van het kabinet sluipmoordenaar wordt genoemd. Heeft niks te maken met vvmu, maar gewoon met fatsoensnormen in de Kamer. https://t.co/mBb2XPtkrp — Kim Boon (@KimBoon94) July 24, 2020

Nee, Kim, dat is helemaal niet volkomen normaal. Arib is namelijk volstrekt hypocriet bezig. Het woord sluipmoordenaar werd al 70 keer eerder gebruikt in de Tweede Kamer. Ja, ook in een vergelijkbare context als toen Baudet de term bezigde. In al die gevallen maakte niemand daar een probleem van. Want — schokkend, ik weet het — iedereen begreep dat het figuurlijk bedoeld was. Maar ja, toen gebruikte Baudet de term. Het partijkartel zag een kans om hem weer eens weg te zetten als een onverantwoordelijke man en de rest is geschiedenis.

Wij van rechts moeten ervoor waken niet mee te gaan in zo’n framing van links. Er is niets mis met het woord “sluipmoordenaar.” Baudet had elke reden om die term te gebruiken.

Oh, en laten we afspreken dat we vanaf nu, iedere keer dat iemand over de “toon” begint te zeuren, we onmiddellijk beginnen te lachen. Want dat gezeur over “de toon” is niets meer of minder dan een hypocriete drogreden, gebruikt door links om ieder debat in de kiem te smoren.