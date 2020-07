LOI-cursus: ‘Zit in cultuur dat allochtonen geen jonge vrouwen accepteren, zet oudere mannen in voor meer begrip’

Allochtone werknemers zijn niet goed geïntegreerd, en moeten tegemoet worden gekomen door jonge vrouwen geen opdrachten aan ze te laten geven. Dat staat te lezen in een reader van cursusinstituut LOI, die mensen probeert op te leiden tot HR-manager. “Iedereen vindt dat de allochtoon maar moet accepteren hoe het zit in Nederland. Weinigen doen echter werkelijke moeite zich in de situatie van deze persoon te verplaaten,” aldus het in ieder geval in 2019 nog gebruikte cursusmateriaal.

Onderwijsinstelling LOI, die beroepsopleidingen via schriftelijke en online cursussen aanbiedt, ligt onder vuur. In een cursus voor HR-manager (kosten: €1200) wordt een reader gebruikt die uitlegt dat allochtonen beter geen opdrachten kunnen krijgen van jonge vrouwen. “Daar denkt men in andere culturen anders over, weten we heel goed,” schrijft het LOI in een reader voor het vak ‘leidinggeven en personeelsmanagement.’

In plaats daarvan moet een bedrijf altijd oudere mannen achter de hand houden, om allochtonen situaties te laten “begrijpen.” Dat is pas “zorg voor acceptatie,” meent het opleidingsinstituut:

De tekst meent dat jonge vrouwelijke werknemers moeite moeten doen om zich te verplaatsen in misogyne allochtonen, maar vreemd genoeg is die acceptatie wel eenrichtingsverkeer: kennelijk hoeven lui uit “andere culturen” die zich weigeren aan te passen zich niet zo te verplaatsen in anderen en krijgen zij een voorkeursbehandeling.

Opmerkelijk is daarbij ook dat de alinea gebaseerd lijkt op nogal gedateerde bronnen. In de aangehaalde literatuurlijst staan drie boeken over “intercultureel” management en communicatie, en de wijze waarop cultuurverschillen kunnen “irriteren”. Twee van de boeken stammen uit 2000, en eentje zelfs uit 1998. Nog voor de Fortuyn-revolte.