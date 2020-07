LOL! Kamerleden framen vertrek van Shell naar Verenigd Koninkrijk: ‘is vanwege dividendbelasting!’

Tweede Kamerleden betreuren de mogelijkheid dat Shell zijn hoofdkantoor gaat verhuizen, “nu Nederland de dividendbelasting niet afschaft”, voeg Het Parool daar aan toe. Maar is dat wel waar het hier om gaat?

Eerder vandaag berichtten we al over het mogelijke vertrek van Shell, en dat dit zeer waarschijnlijk om dezelfde redenen als die van Unilever zou zijn. Maar er is denk ik meer aan de hand.

Al vijftien jaar wordt er over de dividendbelasting gebakkeleid, die in 2018 dus definitief van tafel werd geveegd. Brexit werd ook ineens een feit en net nú overweegt ook Shell ineens om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen?

Het klinkt meer als een powermove, net nu de Nederlandse overheid met een enorme economische crisis krijgt te dealen, maken twee grote industrieën bekend dat ze mogelijk gaan verkassen. Iedereen straks in paniek natuurlijk. Maar juist dan ziet men ook kans om politiek te kunnen scoren met het proberen te behouden van de werkgelegenheid en dus de economie.

En misschien is het in Brexitland ook wel beter voor ze, dan nog is het raar dat het zolang heeft geduurd om toch tot die beslissing te komen, tenzij het vanwege de Brexit zelf is. En wie weet gaat er door die dividendbelasting alsnog wel een streep. Als de druk maar groot genoeg wordt…