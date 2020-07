Massieve bedden, de trend van 2020!

Waar eerder de complete slaapkamers in opkomst waren zijn in deze periode steeds meer mensen op zoek naar kwalitatief slaapkamermeubilair. Vroeger was het slaapkamerinterieur vooral heel praktisch, tegenwoordig wordt het stijlvol inrichten van je slaapkamer steeds belangrijker. Een massieven bed geeft jouw slaapkamer een robuuste en kwalitatieve uitstraling waar je iedere keer een glimlach van op je gezicht krijgt.

Massieve houten bedden zijn er in allerlei soorten en stijlen. Welke houtsoort past bij jou en wat is het verschil tussen de verschillende houtsoorten? In dit artikel leggen je graag uit welke mogelijkheden je hebt en hoe je een keuze maakt uit de verschillende mogelijkheden en opties.

Wat is een massief bed?

Een massief bed is een eenpersoonsbed of tweepersoonsbed dat volledig gecreëerd is van massief hout. Geen geperste lagen of lagen die op spaanplaat geplakt zijn zoals fineer, maar puur hout. Massief heeft als kenmerk dat het kwalitatiever oogt, duurzamer en zwaarder is dan standaard meubilair van geperst hout.

Massief hout valt direct op, dankzij het robuuste karakter en de degelijkheid weet je zeker dat je een prachtig bed koopt waar je jarenlang plezier van hebt. Massief hout is er in verschillende houtsoorten en iedere houtsoort heeft weer zijn specifieke eigenschappen.

Welke houtsoorten zijn er mogelijk?

Van eiken tot beuken en van grenen tot teak, iedere houtsoort is verkrijgbaar in diverse types, bijvoorbeeld Europees eikenhout of Amerikaans rood eiken etc. In dit artikel beperken we ons tot de algemene houtsoorten en geven we je graag inzicht in de voor- en nadelen van iedere houtsoort.

Eikenhouten massieve bedden

Eikenhouten massieven bedden zijn over het algemeen zeer sterk. Eikenhout is een harde houtsoort en is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Net zoals de overige type hardhout kunnen er noesten aanwezig zijn.

Beuken massieve bedden

Beukenhout is enorm populair omdat het goed bewerkt kan worden, niet splintert en zeer duurzaam is. Beukenhout is uitstekend te gebruiken voor zwaar en intensief gebruikt meubilair, zoals bedden.

Teak massieve bedden

Massieve bedden vervaardigd uit Teak creëren een prachtige natuurlijke look. Ondanks de uitstekende robuustheid is ook teakhout een houtsoort die goed bewerkt kan worden. Teak beschikt over een unieke structuur is gemakkelijk schoon te maken. Een bed van teak is tijdloos qua design en is zeer duurzaam en hierdoor geschikt voor meubilair. Teak is ook enorm populair in de woonkamer.

Wat is het voordeel van een massieven bed t.o.v. spaanplaat/MDF

Met bedden van spaanplaat / MDF en een fineerlaag kunnen ze tegenwoordig al heel veel qua uitstraling, toch heeft een massief houten bed een veel kwalitatievere uitstraling. Een groot voordeel is de robuustheid van een massief houten bed. Massieve houten bedden kunnen veel beter tegen een stootje, hebben minder schade mocht er toch iets gebeuren en het hout is veel beter te onderhoud en te herstellen.