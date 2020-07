Meerdere gewonden nadat auto inrijdt op menigte bij dierentuin in Berlijn

Bij de Hardenbergplatz in Berlijn is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het incident gebeurde vlakbij een van de twee dierentuinen die de Duitse hoofdstad rijk is. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeven mensen gewond geraakt, waarvan drie er slecht aan toe zijn.

Volgens de Duitse media reed rond 7.30 vanochtend een zwarte Mercedes in op de voetgangers. Het voorval vond plaats even nabij de bekende dierentuin Zoologischer Garten.

Of het om een ongeval gaat of niet is vooralsnog niet bekend, maar de bestuurder van de auto is wel aangehouden door de politie. Volgens de politie zijn er “geen signalen dat de chauffeur een politieke of religieuze motivatie had”, aldus de Duitse krant Bild. De bestuurder zou een kenteken hebben uit Estland.

Der Fahrer des Unfall-PKW wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache laufen. Unsere #Kripo der Direktion 2 hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit gibt es keinerlei Anhaltspunkte für eine politische oder religiöse Motivation.

^yt https://t.co/Iljrjuln9l — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2020

Een van de zeven gewonden was er dermate slecht aan toe dat hij / zij moest worden gereanimeerd. Onder de slachtoffers liggen er drie mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis.