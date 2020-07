Mugabe-supporter en VN-rapporteur: ‘Dat witte Nederlanders profiteerden van uitbuiting moet in lesstof’

Ja hoor! Het totaal nutteloze, en overbodige instituut genaamd de VN, heeft een of andere Mugabe-supporter opgetrommeld om haar gif te spuiten over de gang van zaken in Nederland. En wat is de uitslag? Dat we hartstikke FOUT zijn. Heeft Nederland net haar canon veranderd, is het weer niet goed. We hebben de witte cisgender Drees er al uit gegooid, maar ook dit volstaat niet volgens VN-rapporteur Tendayi Achiume.

De VN, een instituut dat werkelijk waar niks voorstelt, maar toch op de een of andere manier invloed geniet. Extreem foute landen bezitten binnen deze organisatie onbegrijpelijk posities, toch zijn er mensen die de VN serieus nemen.

De keren dat Nederland met de VN te maken heeft pakt het altijd negatief uit. Zwarte Piet is een recent voorbeeld, maar Srebrenica moet men ook niet vergeten.

Nu heeft de VN een rapporteur gestuurd, die gespecialiseerd is in racisme, discriminatie en xenofobie, om eens ‘kritisch’ naar Nederland te kijken. Dat ze zelf uit een land komt, Zambia, wat bol staat van homohaat en discriminatie en racisme doet er nu schijnbaar niet toe. Zij is volgens de VN namelijk prima in staat om Nederland uit te kotsen.

Ze vindt dat het etnisch profileren van de politie in Nederland namelijk not done is. Volgens haar doet de politie niet aan etnisch profileren op basis van statistiek maar vanwege historische vooroordelen.

,,Neem etnisch profileren door de politie. Dat is gebaseerd op stereotypen over criminaliteit. Die zijn beïnvloed door de geschiedenis.”

Ook komt ze met het typische BLM-argument als oplossing. ‘Laten we het hebben over het koloniale verleden’. Dit is echter zo’n non-argument, het koloniale verleden heeft al tijden een prominente plek binnen het curriculum. Men kan gewoon al jaren ongestoord lesgeven over de Nederlandse slavernij. De Holocaust is echter een ander verhaal, op steeds meer plekken kunnen docenten hier niet meer normaal over praten.

,,Een van mijn grote aanbevelingen gaat over onderwijs, meer aandacht voor het Nederlandse koloniale verleden en de geschiedenis van slavernij. Dat gaat niet alleen om begrip van de manieren waarop mensen van Afrikaanse komaf en andere groepen bijgedragen hebben aan het bouwen van Nederland, maar ook om benadrukken dat witte Nederlanders geprofiteerd hebben van uitbuiting van deze groepen. En dan echt reflecteren op de stereotypen, de manieren waarop we mensen zien, die vandaag nog bestaan vanwege die erfenis. Neem etnisch profileren door de politie. Dat is gebaseerd op stereotypen over criminaliteit. Die zijn beïnvloed door de geschiedenis.”